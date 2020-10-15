"2021 Hacı Bektaş Veli Yılı" logosu hazır

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesi kapsamında Paris'te özel logoların hazırlandığını söyledi.

Evrensel boyuttaki düşünce ve öğretileriyle, asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik ve barışın simgesi olmaya devam eden, Anadolu erenlerinden Hacı Bektaş Veli, ölümünün 750. yılında tüm dünyada anılacak. UNESCO tarafından "2021 Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan edilmesi kapsamında Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde etkinlikler düzenlenecek.

2021'in "Hacı Bektaş Veli Yılı" olması yönündeki öneriyi UNESCO'ya sunan Prof. Dr. Öcal Oğuz, önerinin kabul sürecine ve gelecek yıl bu kapsamda yapılacak faaliyetlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümlerinin 1956 yılında başladığını hatırlatan Oğuz, Türkiye'nin bu programa 1981 yılında sunmuş olduğu Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü ile katıldığını aktardı. Bu tarihten sonra Türkiye'nin kimi zaman, UNESCO tarafından verilen 4 öneri sunma hakkını, kimi zaman ise 1 öneri hakkı kullandığı belirten Oğuz; Itri, Piri Reis, Evliya Çelebi, Mevlana gibi isimlerin ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yılının şimdiye kadar kabul edilen öneriler olduğunu kaydetti.

UNESCO'nun 2 yılda bir konferans yaparak başvuruları duyurduğu söyleyen Oğuz, Hacı Bektaş Veli'nin önerilme sürecini şöyle anlattı:

"Bilim, kültür, iletişim yoluyla hangi alanı kullanıyorsa, o şahsiyetin, bulunduğu topluma vizyon verici, barışçıl, ışık açıcı bir yönü olması lazım. Biz de ülke içerisindeki bütün paydaşlarımızla görüşerek önerileri aldık. 2019 yılı içerisinde 22'nin üzerinde önemli şahsiyet ve olay vardı. İran, Azerbaycan ve Balkan devletleriyle ortaklıklar oluşturarak Hacı Bektaş Veli dosyasını UNESCO'ya sunduk. UNESCO da insanlık için önemli olduğu görüşüne vardı."

UNESCO'nun bir ülke tarafından önerilen ismi 2 farklı ülkeden daha destek almasıyla değerlendirmeye aldığını belirten Oğuz, Hacı Bektaş Veli ismi için farklı ülkelerden de destek geldiğini ifade etti.

Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli gibi isimlerin yaşadıkları dönemde insanlığı aydınlattıklarına değinen Oğuz, "Hacı Bektaş Veli gibi şahsiyetler, bilgi ve görgüleriyle, çevrelerine topladıkları insanlara iyiliği, güzelliği, sanatı, gelişmeyi telkin eden önemli kişilerdir. Ahmet Yesevi, öğretileriyle, büyük oranda İslamiyet'in, Türkler tarafından, göçebelikle yaşayanlar tarafından kolayca kabul edilmesini sağlayan bir yol ve yöntem izledi. Anadolu'da o yöntemi Hacı Bektaş Veli de izledi." diye konuştu.

- Nevşehir'de sempozyum yapılması planlanıyor

Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşun 2021'de Hacı Bektaş Veli'yi anmaya yönelik hazırlıklar yaptığını söyleyen Oğuz, özellikle, Hacı Bektaş Veli'nin ömrünü tamamladığı Nevşehir'de yoğun hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Oğuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Paris'teki UNESCO Genel Direktörlüğünde hazırlanmış özel bir logomuz var. Sadece Hacı Bektaş Veli için kullanılacak olan özel logo 3 dilden oluşuyor: Türkçe, İngilizce ve Fransızca. Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın bulunduğu Nevşehir'de, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bir sempozyum yapmayı planlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Nevşehir Valiliği ile beraber geleneksel Hacı Bektaş Veli etkinliğini gerçekleştirdi ve 'Gelecek yıla hazırlanıyoruz' mesajı verdi."

- "Hacı Bektaş Veli'yi anlatmak isteyenlerle birlikte çalışmaya hazırız"

2021 yılında dünyanın herhangi bir yerinde Hacı Bektaş Veli ile ilgili etkinlik yapılması istendiğinde, kendilerinin katkı sunmaya hazır olduklarını ifade eden Oğuz, bu konuda birlikte çalışabileceklerini, logo başta olmak üzere birçok konuda destek verebileceklerini kaydetti.



