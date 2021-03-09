2021 DİB MBSTS ertelendi mi? 2021 MBSTS ne zaman yapılacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) katılacaklar kontrollü normalleşme adımlarında sonra artar korona vaka sayıları nedeniyle 2021 DİB MBSTS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 MBSTS ne zaman? MBSTS 2021 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 MBSTS sınavı ertelendi mi?
2021 MBSTS ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) 10 Nisan 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Sınava başvurular, 24 Şubat – 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
MBSTS sınavına başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
DİB MBSTS sınavı hangi illerde yapılacak?
2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır.
010 ADANA/MERKEZ
030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
040 AĞRI//MERKEZ
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA/MERKEZ
100 BALIKESİR/MERKEZ
160 BURSA/MERKEZ
190 ÇORUM/MERKEZ
200 DENİZLİ/MERKEZ
210 DİYARBAKIR/MERKEZ
230 ELAZIĞ/MERKEZ
250 ERZURUM/MERKEZ
260 ESKİŞEHİR/MERKEZ
270 GAZİANTEP/MERKEZ
310 HATAY/MERKEZ
330 MERSİN/MERKEZ
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
370 KASTAMONU/MERKEZ
380 KAYSERİ/MERKEZ
410 KOCAELİ/MERKEZ
420 KONYA/MERKEZ
450 MANİSA/MERKEZ
460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
470 MARDİN/MERKEZ
480 MUĞLA/MERKEZ
510 NİĞDE/MERKEZ
520 ORDU/MERKEZ
530 RİZE/MERKEZ
540 SAKARYA/ADAPAZARI
550 SAMSUN/MERKEZ
580 SİVAS/MERKEZ
590 TEKİRDAĞ/MERKEZ
610 TRABZON/MERKEZ
630 ŞANLIURFA/MERKEZ
650 VAN/MERKEZ
660 YOZGAT/MERKEZ
670 ZONGULDAK/MERKEZ
Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
2021 MBSTS konuları neler?