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Gündem 2021 DİB MBSTS ertelendi mi? 2021 MBSTS ne zaman yapılacak?
Gündem

2021 DİB MBSTS ertelendi mi? 2021 MBSTS ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) katılacaklar kontrollü normalleşme adımlarında sonra artar korona vaka sayıları nedeniyle 2021 DİB MBSTS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 MBSTS ne zaman? MBSTS 2021 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 MBSTS sınavı ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 12:35:00 -
2021 DİB MBSTS ertelendi mi? 2021 MBSTS ne zaman yapılacak?

2021 MBSTS ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) 10 Nisan 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Sınava başvurular, 24 Şubat – 04 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

MBSTS sınavına başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DİB MBSTS sınavı hangi illerde yapılacak?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır.

010 ADANA/MERKEZ

030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

040 AĞRI//MERKEZ

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA/MERKEZ

100 BALIKESİR/MERKEZ

160 BURSA/MERKEZ

190 ÇORUM/MERKEZ

200 DENİZLİ/MERKEZ

210 DİYARBAKIR/MERKEZ

230 ELAZIĞ/MERKEZ

250 ERZURUM/MERKEZ

260 ESKİŞEHİR/MERKEZ

270 GAZİANTEP/MERKEZ

310 HATAY/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)

352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

660 YOZGAT/MERKEZ

670 ZONGULDAK/MERKEZ

Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 

2021 MBSTS konuları neler?

diyanet MBSTS

diyanet MBSTS

 

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