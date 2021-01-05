2020'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi,2020'de, 2019'a göre ihracatındaki yüzde 16,5'lik düşüşe karşın 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarla yine en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, aralıkta 2 milyar 799 milyon 28 bin dolarlık ihracata imza attı. Böylece sektörün 2020 toplamındaki ihracatı 25 milyar 548 milyon 566 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl toplamındaki ihracat hacmi açısından otomotiv endüstrisini, 18 milyar 263 milyon 488 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyar 143 milyon 441 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

İhracat artışı açısından geçen yıl, 2019'a göre ilk sırada yüzde 31,9 ile gemi ve yat sektörü yer aldı. Bu sektörü yüzde 20,8'le yaş meyve ve sebze, yüzde 8,8'le de meyve ve sebze mamulleri izledi.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 75,3'ünün gerçekleştirildiği sanayi grubunun dış satımı, 2020'de 2019'a göre yüzde 7,6 azalarak 127 milyar 645 milyon 230 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,3 artışla 24 milyar 369 milyon 143 bin dolarlık, yüzde 2,5'inin gerçekleştirildiği madencilik grubunda da yüzde 0,9 düşüşle 4 milyar 272 milyon 391 bin dolarlık dış satım yapıldı.





- En çok Almanya'ya ihracat yapıldı





Geçen yıl ihracatçıların en çok dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 14 milyar 422,9 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 496,6 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 8 milyar 859,3 milyon dolarla ABD olarak belirlendi.

İhracatta ilk 20 ülkenin payı da geçen yıl yüzde 65,43'e ulaştı. Söz konusu ülkelere yapılan ihracat miktarı da 102 milyar 257 milyon 867 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

TİM verilerine göre, 2019 ve 2020 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 OCAK - 31 ARALıK SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2019 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) 2018 - 2019 2019 - 2020 Değişim ('20/'19) Pay(20) (%) I. TARIM 23.373.664 24.369.143 4,3 14,4 23.373.664 24.369.143 4,3 14,4 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 15.338.649 16.350.706 6,6 9,6 15.338.649 16.350.706 6,6 9,6 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.787.841 7.301.341 7,6 4,3 6.787.841 7.301.341 7,6 4,3 Yaş Meyve ve Sebze 2.260.425 2.731.186 20,8 1,6 2.260.425 2.731.186 20,8 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 1.548.012 1.683.746 8,8 1,0 1.548.012 1.683.746 8,8 1,0 Kuru Meyve ve Mamulleri 1.416.430 1.399.574 -1,2 0,8 1.416.430 1.399.574 -1,2 0,8 Fındık ve Mamulleri 2.028.385 1.946.989 -4,0 1,1 2.028.385 1.946.989 -4,0 1,1 Zeytin ve Zeytinyağı 282.659 271.182 -4,1 0,2 282.659 271.182 -4,1 0,2 Tütün 908.417 910.531 0,2 0,5 908.417 910.531 0,2 0,5 Süs Bitkileri ve Mam. 106.480 106.157 -0,3 0,1 106.480 106.157 -0,3 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4 2.505.020 2.451.931 -2,1 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3 5.529.995 5.566.505 0,7 3,3 II. SANAYİ 138.189.577 127.645.230 -7,6 75,3 138.189.577 127.645.230 -7,6 75,3 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 12.119.228 11.224.484 -7,4 6,6 12.119.228 11.224.484 -7,4 6,6 Tekstil ve Hammaddeleri 7.919.588 7.286.561 -8,0 4,3 7.919.588 7.286.561 -8,0 4,3 Deri ve Deri Mamulleri 1.665.378 1.333.274 -19,9 0,8 1.665.378 1.333.274 -19,9 0,8 Halı 2.534.262 2.604.648 2,8 1,5 2.534.262 2.604.648 2,8 1,5 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 20.588.207 18.263.488 -11,3 10,8 20.588.207 18.263.488 -11,3 10,8 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 20.588.207 18.263.488 -11,3 10,8 20.588.207 18.263.488 -11,3 10,8 C. SANAYİ MAMULLERİ 105.482.143 98.157.258 -6,9 57,9 105.482.143 98.157.258 -6,9 57,9 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 17.697.030 17.143.441 -3,1 10,1 17.697.030 17.143.441 -3,1 10,1 Otomotiv Endüstrisi 30.587.064 25.548.566 -16,5 15,1 30.587.064 25.548.566 -16,5 15,1 Gemi ve Yat 1.042.314 1.375.006 31,9 0,8 1.042.314 1.375.006 31,9 0,8 Elektrik Elektronik 11.235.669 11.055.082 -1,6 6,5 11.235.669 11.055.082 -1,6 6,5 Makine ve Aksamları 7.833.008 7.542.789 -3,7 4,4 7.833.008 7.542.789 -3,7 4,4 Demir ve Demir Dışı Metaller 8.120.551 8.255.705 1,7 4,9 8.120.551 8.255.705 1,7 4,9 Çelik 13.813.214 12.675.179 -8,2 7,5 13.813.214 12.675.179 -8,2 7,5 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 3.514.643 3.759.687 7,0 2,2 3.514.643 3.759.687 7,0 2,2 Mücevher 4.102.699 3.757.744 -8,4 2,2 4.102.699 3.757.744 -8,4 2,2 Savunma ve Havacılık Sanayii 2.740.694 2.279.027 -16,8 1,3 2.740.694 2.279.027 -16,8 1,3 İklimlendirme Sanayii 4.676.093 4.664.483 -0,2 2,8 4.676.093 4.664.483 -0,2 2,8 Diğer Sanayi Ürünleri 119.164 100.548 -15,6 0,1 119.164 100.548 -15,6 0,1 III. MADENCİLİK 4.310.206 4.272.391 -0,9 2,5 4.310.206 4.272.391 -0,9 2,5 Madencilik Ürünleri 4.310.206 4.272.391 -0,9 2,5 4.310.206 4.272.391 -0,9 2,5 T O P L A M (TİM*) 165.873.447 156.286.764 -5,8 92,2 165.873.447 156.286.764 -5,8 92,2 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 14.959.275 13.227.403 -11,6 7,8 14.959.275 13.227.403 -11,6 7,8 GENEL İHRACAT TOPLAMI 180.832.722 169.514.167 -6,3 100,0 180.832.722 169.514.167 -6,3 100,0







