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Ekonomi 2020'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
Ekonomi

2020'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisinin ardından en fazla ihracat 18,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinde, 17,1 milyar dolarla da hazır giyim ve konfeksiyonda yapıldı - Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 14,4 milyar dolarla Almanya oldu - Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 31,9 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:38:30 -
2020'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi,2020'de, 2019'a göre ihracatındaki yüzde 16,5'lik düşüşe karşın 25 milyar 548 milyon 566 bin dolarla yine en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, aralıkta 2 milyar 799 milyon 28 bin dolarlık ihracata imza attı. Böylece sektörün 2020 toplamındaki ihracatı 25 milyar 548 milyon 566 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl toplamındaki ihracat hacmi açısından otomotiv endüstrisini, 18 milyar 263 milyon 488 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17 milyar 143 milyon 441 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

İhracat artışı açısından geçen yıl, 2019'a göre ilk sırada yüzde 31,9 ile gemi ve yat sektörü yer aldı. Bu sektörü yüzde 20,8'le yaş meyve ve sebze, yüzde 8,8'le de meyve ve sebze mamulleri izledi.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 75,3'ünün gerçekleştirildiği sanayi grubunun dış satımı, 2020'de 2019'a göre yüzde 7,6 azalarak 127 milyar 645 milyon 230 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,3 artışla 24 milyar 369 milyon 143 bin dolarlık, yüzde 2,5'inin gerçekleştirildiği madencilik grubunda da yüzde 0,9 düşüşle 4 milyar 272 milyon 391 bin dolarlık dış satım yapıldı.


- En çok Almanya'ya ihracat yapıldı


Geçen yıl ihracatçıların en çok dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 14 milyar 422,9 milyon dolarla Almanya, 10 milyar 496,6 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 8 milyar 859,3 milyon dolarla ABD olarak belirlendi.

İhracatta ilk 20 ülkenin payı da geçen yıl yüzde 65,43'e ulaştı. Söz konusu ülkelere yapılan ihracat miktarı da 102 milyar 257 milyon 867 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

TİM verilerine göre, 2019 ve 2020 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 OCAK - 31 ARALıKSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20192020Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)2018 - 20192019 - 2020Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM23.373.66424.369.1434,314,423.373.66424.369.1434,314,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER15.338.64916.350.7066,69,615.338.64916.350.7066,69,6
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 6.787.8417.301.3417,64,36.787.8417.301.3417,64,3
Yaş Meyve ve Sebze 2.260.4252.731.18620,81,62.260.4252.731.18620,81,6
Meyve Sebze Mamulleri 1.548.0121.683.7468,81,01.548.0121.683.7468,81,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.416.4301.399.574-1,20,81.416.4301.399.574-1,20,8
Fındık ve Mamulleri 2.028.3851.946.989-4,01,12.028.3851.946.989-4,01,1
Zeytin ve Zeytinyağı 282.659271.182-4,10,2282.659271.182-4,10,2
Tütün 908.417910.5310,20,5908.417910.5310,20,5
Süs Bitkileri ve Mam.106.480106.157-0,30,1106.480106.157-0,30,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER2.505.0202.451.931-2,11,42.505.0202.451.931-2,11,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller2.505.0202.451.931-2,11,42.505.0202.451.931-2,11,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ5.529.9955.566.5050,73,35.529.9955.566.5050,73,3
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri5.529.9955.566.5050,73,35.529.9955.566.5050,73,3
II. SANAYİ138.189.577127.645.230-7,675,3138.189.577127.645.230-7,675,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER12.119.22811.224.484-7,46,612.119.22811.224.484-7,46,6
Tekstil ve Hammaddeleri7.919.5887.286.561-8,04,37.919.5887.286.561-8,04,3
Deri ve Deri Mamulleri 1.665.3781.333.274-19,90,81.665.3781.333.274-19,90,8
Halı 2.534.2622.604.6482,81,52.534.2622.604.6482,81,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.20.588.20718.263.488-11,310,820.588.20718.263.488-11,310,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 20.588.20718.263.488-11,310,820.588.20718.263.488-11,310,8
C. SANAYİ MAMULLERİ105.482.14398.157.258-6,957,9105.482.14398.157.258-6,957,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 17.697.03017.143.441-3,110,117.697.03017.143.441-3,110,1
Otomotiv Endüstrisi30.587.06425.548.566-16,515,130.587.06425.548.566-16,515,1
Gemi ve Yat1.042.3141.375.00631,90,81.042.3141.375.00631,90,8
Elektrik Elektronik11.235.66911.055.082-1,66,511.235.66911.055.082-1,66,5
Makine ve Aksamları7.833.0087.542.789-3,74,47.833.0087.542.789-3,74,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 8.120.5518.255.7051,74,98.120.5518.255.7051,74,9
Çelik13.813.21412.675.179-8,27,513.813.21412.675.179-8,27,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri3.514.6433.759.6877,02,23.514.6433.759.6877,02,2
Mücevher4.102.6993.757.744-8,42,24.102.6993.757.744-8,42,2
Savunma ve Havacılık Sanayii2.740.6942.279.027-16,81,32.740.6942.279.027-16,81,3
İklimlendirme Sanayii4.676.0934.664.483-0,22,84.676.0934.664.483-0,22,8
Diğer Sanayi Ürünleri119.164100.548-15,60,1119.164100.548-15,60,1
III. MADENCİLİK4.310.2064.272.391-0,92,54.310.2064.272.391-0,92,5
Madencilik Ürünleri4.310.2064.272.391-0,92,54.310.2064.272.391-0,92,5
T O P L A M (TİM*)165.873.447156.286.764-5,892,2165.873.447156.286.764-5,892,2
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı14.959.27513.227.403-11,67,814.959.27513.227.403-11,67,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI180.832.722169.514.167-6,3100,0180.832.722169.514.167-6,3100,0



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