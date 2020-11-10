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Aktüel 2020'de Atlantik Okyanusu'nda rekor sayıda fırtına kaydedildi
Aktüel

2020'de Atlantik Okyanusu'nda rekor sayıda fırtına kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:51:33 -
2020'de Atlantik Okyanusu'nda rekor sayıda fırtına kaydedildi

ANKARA (AA) - Atlantik Okyanusu'nda, bu yılın 29'uncu fırtınası olan Theta'nın da meydana gelmesiyle fırtına sayısının rekor düzeye ulaştığı bildirdi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezince yapılan açıklamada, dün gece, Atlantik Okyanusu'nda subtropikal fırtına Theta'nın oluştuğu belirtildi.

Yıl içinde oluşan 29 fırtına ile 2020'nin şimdiye kadarkileri geride bırakarak en aktif kasırga sezonu olduğu kaydedildi.

Bu yıla kadar, 28 fırtınanın görüldüğü 2005, Atlantik kasırga sezonlarının en aktifi olarak öne çıkıyordu.

1 Temmuz'dan 30 Kasım'a kadar süren kasırga sezonunda şimdiye kadar Orta Amerika'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti, bölgede büyük hasar ve yıkımlar meydana geldi.

ABD'li meteoroloji uzmanları, mayısta "normalin üzerinde" bir Atlantik kasırga sezonu olacağı uyarısında bulunmuştu.


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