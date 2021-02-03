2020 yılında 258 kalıcı eser ve 14 bin briket ev

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor.

İHH, çeşitli ülkelerde hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı vakıf eserleri inşa ediyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları için yapılacak eserleri belirleyen İHH, ülke şartlarına göre projeleri geliştiriyor ve inşa edilmesi adına hayırseverlerin destekleriyle çalışmalar başlatıyor. Hayırseverler, sadaka-i cariye hükmündeki bu eserleri tek başına inşa edebildiği gibi aile, arkadaş grubu, iş arkadaşları veya akrabalarla da bir araya gelerek hayata geçirilebiliyor.

Bu kapsamda İHH; 3 adet sağlık ocağı, 12 okul, 12 kültür merkezi, 1 eğitim merkezi, 21 camii, 16 kuran kursu, 190 adet barınak ev, 3 yetimhane ve 14 bin briket evin yapımı tamamlayıp bölge halkının hizmetine sundu.

Kalıcı eserler Asya, Afrika ve Ortadoğu’da

2020 Yılında yapımı tamamlanan kalıcı eserler; Benin, Mali, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Sudan, Somali, Suriye, Tunus, Azerbaycan, Uganda, Pakistan, Sri Lanka, Nepal ve Tayland(Patani) ülkelerinde hizmete açıldı.

Suriye’de 14 bin Briket ev

İç savaşın 10. Yılını geride bırakan Suriye halkı için “Mazluma çatı ol” kampanyası başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılında 14 bin adet briket evin yapımını tamamlayıp ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Suriye'de savaşın başladığı andan itibaren gıda, sağlık, barınma, okul gibi birçok alanda çalışmalar yürüten İHH, hayata geçirdiği betonarme ve briket ev projeleriyle geçen yıl binlerce aile, çadırlardan kurtarılarak sıcak yuvaya kavuşma imkânı buldu. Bölgede yeni briket inşa çalışması devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki 123 ülkede faaliyet yürüten İHH, bağışçıların destekleriyle 2021 yılında farklı ülkelerde 202 kalıcı eser ve binlerce briket evin yapımına devam ediyor.