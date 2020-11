"2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün sahibi İbrahim Çolak oldu

İSTANBUL (AA) - Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nü milli cimnastikçi İbrahim Çolak kazandı.

TMOK'un internet sitesinde yer alan açıklamada, "2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu alanda Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan, 2017 yılında Avustralya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle 'The Colak' hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdıran, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan milli sporcumuz İbrahim Çolak, sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen aday önerileri arasından, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda '2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü'ne lâyık görüldü." ifadeleri yer aldı.

Kovid-19 önlemleri doğrultusunda Koç Holding Youtube kanalında gerçekleştirilen törende, 25 yaşındaki milli sporcuya toplam 250 bin TL'Iik maddi ödülün yanı sıra, Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff'in tasarladığı ödül takdim edildi.





- İbrahim Çolak: "Herkesin kendi zirvesi vardır, kıyaslama yapmayın ve kendinizi geliştirin"





Ödül için teşekkür konuşmasına "Bu değerli ödül için Koç Topluluğu'na, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, jüri üyelerine, seçici kurula ve elbette arkasında bıraktığı iyilikler ve bizlere esin kaynağı olmaya devam eden spor tutkusu için Mustafa Koç'a teşekkür ederim." diyerek başlayan Çolak şöyle konuştu:

"Spor benim de en büyük tutkum. Antrenmanlara gitmek, yarışmalara katılmak, her seferinde madalya kürsüsünde yer almanın hayalini kurmak benim işim, dinlenme biçimim, boş zaman eğlencem, kısacası her şeyim. Hayatımı adadığım artistik cimnastik sporu bana pek çok fırsat sundu. Pek çok kapıyı araladı. Yaşadığım semtten, dünyanın en uzak köşelerine uzanma olanağı sundu. Ama en önemlisi, beni olduğum kişi yaptı. İyilik duygusunun sporun can damarı olduğunu gösterdi. Yarışmanın, barışmaya giden yolun ilk durağı olduğunu öğretti. Mükemmelliğin, fedakârlığın bir arada olduğunu fısıldadı. Rakiplere saygının, kendime saygı duymak olduğunu anlattı. Her defasında, tevazunun sadece bir nezaket kuralı değil, bir dünya görüşü olduğunu bana hatırlattı. Bir dünya şampiyonu ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahibi olarak sorumluluğumun daha da arttığını biliyorum. Sizlere mükemmellik, dostluk ve saygı gibi Olimpik değerlerin yaygınlaşması için hayatım boyunca çalışmaya devam edeceğimin sözünü veriyorum."

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, ise, "Mustafa'nın bir spor ödülü hayal ederken amacı, 'Dostluk, dayanışma, mükemmeliyet, fair-play' gibi, her zaman savunucusu olduğu insani değerlerin, toplumda spor yoluyla yaygınlaşmasına öncülük etmekti. Başarılı sporcularımızın sahada olduğu kadar günlük hayatta da bu değerleri yaşatarak, topluma örnek teşkil edeceklerine inanıyordu. Tam da bu nedenle 'Mustafa Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını, 'Olimpik değerlere katkı' olarak belirledik. Dördüncü kez yine sportif başarısı, sportmenliği ve etik değerleriyle önemli bir rol modeli ödüllendirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Daha çok gencimizin sporu ve olimpik değerleri bir yaşam tarzı olarak benimsemesi Mustafa’nın spor vizyonunu yaşatacak en önemli çıktı olacaktır. Unutmayalım ki; arzuladığımız refah ve kalkınma sadece ekonomik büyüklükle değil, kültürel zenginlikle, sanat sevgisiyle, eğitim kalitesiyle ve elbette sportif alandaki atılımlarla elde edilebilir." şeklinde konuştu.

Bu yılın özel konuşmacısı olarak törene katılan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ise şunları söyledi:

"Spor kazanmaktan ya da rekor kırmaktan çok daha fazlasını ifade eder. Mükemmellik, dostluk, saygı ve dayanışma gibi olimpik değerler sayesinde tüm dünyayı birleştirir. Sporun bu birleştirici gücü, günümüz dünyasında, iyiliklerin arkasındaki güçtür. Bu nedenlerle, Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye’den dünyaya umut ve iyimserlik dolu güçlü bir mesaj yolluyor."

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve IOC Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener ise, "Yaşam felsefesini mükemmeliyet, saygı ve dostluk gibi değerler üzerine inşa etmiş merhum Mustafa Koç'un anısını yaşatan ödülün sahiplerinin topluma örnek olduklarını görüyor ve bundan büyük gurur duyuyorum. Başarıları ve örnek kişiliğiyle gençlerimize rol model olan İbrahim Çolak'ı '2020 Mustafa V. Koç Ödülü'nü kazanması dolayısıyla gönülden kutluyor, kendisine başarılar diliyorum." ifadelirini kullandı.