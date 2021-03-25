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Aktüel 2020-DUS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 STS Diş Hekimliği sınav sonuçları ekranı
Aktüel

2020-DUS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 STS Diş Hekimliği sınav sonuçları ekranı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına ilişkin sonuçları bu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM’den gelene son dakika açıklamasına göre, 2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 16:01:00 -
2020-DUS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 STS Diş Hekimliği sınav sonuçları ekranı

2020-DUS ve 2020-STS Diş Hekimliği sınav sonuçlarına ilişkin ÖSYM’den yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: 07 Mart 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Diş Hekimliği) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Mart 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.”

2020-DUS Sınav Sonuçları için tıklayın

2020-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları için tıklayın

 

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