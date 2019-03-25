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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Elemelerin ikinci haftası C, E, G ve I gruplarında oynanan karşılaşmalarla başladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:55
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftasında C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapıldı.

Öne çıkan C Grubu karşılaşmasında Almanya, konuk olduğu Hollanda'yı 15. dakikada Leroy Sane, 34. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Nico Schulz'un golleriyle 3-2 yendi. Hollanda'nın gollerini 48. dakikada Matthijs De Ligt ve 63. dakikada Memphis Depay kaydetti.

I Grubu'nda Belçika, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni 10. dakikada Eden Hazard ve 18. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla geçti. Bu arada Hazard, Belçika Milli Takımı'ndaki 100. maçına çıktı.

G Grubu mücadelesinde, Slovenya ağırladığı Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı. Slovenya'da 34. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, konuk takımda ise 47. dakikada Enis Bardhi golleri atan isimler oldu.

EURO 2020 Elemeleri'nin ikinci haftasına A, B ve H gruplarında oynanacak 7 karşılaşmayla yarın devam edilecek. Yarınki maçlarda Türkiye, H Grubu'nda Moldova'yı konuk edecek.

İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

 

- C Grubu

Kuzey İrlanda-Belarus: 2-1

Hollanda-Almanya: 2-3

 

- E Grubu

Galler-Slovakya: 1-0

Macaristan-Hırvatistan: 2-1

 

- G Grubu:

İsrail-Avusturya: 4-2

Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-1

Polonya-Letonya: 2-0

 

- I Grubu:

Kazakistan-Rusya: 0-4

San Marino-İskoçya: 0-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika: 0-2

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 00:55
  1. Almanya
  2. EURO 2020
  3. Futbol

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