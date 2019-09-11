2020 Avrupa Elemeleri grup maçları ne zaman?
EURO 2020 Elemeleri 5 ve 6. hafta grup maçları sona erdi. H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Andorra ve Moldova'yı mağlup ederek haftayı 6 puanla kapattı. Peki, 2020 Avrupa Elemeleri grup maçları ne zaman? İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası 7.ve 8. hafta grup maçlarının programı…11 Eylül 2019 Çarşamba 15:11
EURO 2020 Elemeleri 5 ve 6. hafta grup maçları sona erdi. H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Andorra ve Moldova'yı mağlup ederek haftayı 6 puanla kapattı. Peki, 2020 Avrupa Elemeleri grup maçları ne zaman? İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası 7. ve 8. hafta grup maçlarının programı…
Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarında 7. ve 8. hafta heyecanı ekim ayında yaşanacak. 10 Ekim ile 15 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlar için futbolseverler şimdiden heyecanlı.
İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası grupları ve fikstürü!
A Grubu
7. hafta
11 Ekim 2019
21.45 Karadağ-Bulgaristan
21.45 Çekya-İngiltere
8.hafta
14 Ekim 2019
21.45 Kosova-Karadağ
21.45 Bulgaristan-İngiltere
B Grubu
7. hafta
11 Ekim 2019
21.45 Ukrayna-Litvanya
21.45 Portekiz-Lüksemburg
8.hafta
14 Ekim 2019
21.45 Ukrayna-Portekiz
21.45 Litvanya-Sırbistan
C Grubu
7.hafta
10 Ekim 2019
21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda
21.45 Belarus-Estonya
8.hafta
13 Ekim 2019
19.00 Belarus-Hollanda
21.45 Estonya-Almanya
D Grubu
7. hafta
12 Ekim 2019
16.00 Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti
19.00 Danimarka-İsviçre
8.hafta
15 Ekim 2019
21.45 İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti
21.45 Cebelitarık-Gürcistan
E Grubu
7. hafta
10 Ekim 2019
21.45 Slovakya-Galler
21.45 Hırvatistan-Macaristan
8.hafta
13 Ekim 2019
19.00 Macaristan-Azerbaycan
21.45 Galler-Hırvatistan
F Grubu
7.hafta
12 Ekim 2019
19.00 Faroe Adaları-Romanya
21.45 Norveç-İspanya
21.45 Malta-İsveç
8.hafta
15 Ekim 2019
21.45 İsveç-İspanya
21.45 Romanya-Norveç
21.45 Faroe Adaları-Malta
G Grubu
7.hafta
10 Ekim 2019
21.45 Letonya-Polonya
21.45 Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Slovenya
21.45 Avusturya-İsrail
8.hafta
13 Ekim 2019
21.45 Slovenya-Avusturya
21.45 Polonya-Kusey Makedonya Cumhuriyeti
21.45 İsrail-Letonya
H Grubu
7. hafta
11 Ekim 2019
21.45 İzlanda-Fransa
21.45 Andorra-Moldova
21.45 Türkiye-Arnavutluk
8.hafta
14 Ekim 2019
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 Fransa-Türkiye
21.45 İzlanda-Andorra
I Grubu
7.hafta
10 Ekim 2019
17.00 Kazakistan-Güney Kıbrıs
21.45 Rusya-İskoçya
21.45 Belçika-San Marino
8.Hafta
13 Ekim 2019
16.00 Kazakistan-Belçika
19.00 İskoçya-San Marino
19.00 Güney Kıbrıs-Rusya
J Grubu
7.hafta
12 Ekim 2019
19.00 Bosna Hersek-Finlandiya
21.45 Lihtenştayn-Ermenistan
21.45 İtalya-Yunanistan
8.hafta
15 Ekim 2019
21.45 Lihtenştayn-İtalya
21.45 Yunanistan-Bosna Hersek
21.45 Finlandiya-Ermenistan
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