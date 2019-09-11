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2020 Avrupa Elemeleri grup maçları ne zaman?

EURO 2020 Elemeleri 5 ve 6. hafta grup maçları sona erdi. H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Andorra ve Moldova'yı mağlup ederek haftayı 6 puanla kapattı. Peki, 2020 Avrupa Elemeleri grup maçları ne zaman? İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası 7.ve 8. hafta grup maçlarının programı…

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:11
2020 Avrupa Elemeleri grup maçları ne zaman?

EURO 2020 Elemeleri 5 ve 6. hafta grup maçları sona erdi. H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Andorra ve Moldova'yı mağlup ederek haftayı 6 puanla kapattı. Peki, 2020 Avrupa Elemeleri grup maçları ne zaman? İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası 7.  ve 8. hafta grup maçlarının programı…

Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarında 7. ve 8. hafta heyecanı ekim ayında yaşanacak. 10 Ekim ile 15 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlar için futbolseverler şimdiden heyecanlı.

İşte, Avrupa Futbol Şampiyonası grupları ve fikstürü!

A Grubu

7. hafta

11 Ekim 2019

21.45 Karadağ-Bulgaristan

21.45 Çekya-İngiltere

8.hafta

14 Ekim 2019

21.45 Kosova-Karadağ

21.45 Bulgaristan-İngiltere

B Grubu

7. hafta

11 Ekim 2019

21.45 Ukrayna-Litvanya

21.45 Portekiz-Lüksemburg

8.hafta

14 Ekim 2019

21.45 Ukrayna-Portekiz

21.45 Litvanya-Sırbistan

C Grubu

7.hafta

10 Ekim 2019

21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda

21.45 Belarus-Estonya

8.hafta

13 Ekim 2019

19.00 Belarus-Hollanda

21.45 Estonya-Almanya

D Grubu

7. hafta

12 Ekim 2019

16.00 Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti

19.00 Danimarka-İsviçre

8.hafta

15 Ekim 2019

21.45 İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti

21.45 Cebelitarık-Gürcistan

E Grubu

7. hafta

10 Ekim 2019

21.45 Slovakya-Galler

21.45 Hırvatistan-Macaristan

8.hafta

13 Ekim 2019

19.00 Macaristan-Azerbaycan

21.45 Galler-Hırvatistan

F Grubu

7.hafta

12 Ekim 2019

19.00 Faroe Adaları-Romanya

21.45 Norveç-İspanya

21.45 Malta-İsveç

8.hafta

15 Ekim 2019

21.45 İsveç-İspanya

21.45 Romanya-Norveç

21.45 Faroe Adaları-Malta

G Grubu

7.hafta

10 Ekim 2019

21.45 Letonya-Polonya

21.45 Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-Slovenya

21.45 Avusturya-İsrail

8.hafta

13 Ekim 2019

21.45 Slovenya-Avusturya

21.45 Polonya-Kusey Makedonya Cumhuriyeti

21.45 İsrail-Letonya

H Grubu

7. hafta

11 Ekim 2019

21.45 İzlanda-Fransa

21.45 Andorra-Moldova

21.45 Türkiye-Arnavutluk

8.hafta

14 Ekim 2019

21.45 Moldova-Arnavutluk

21.45 Fransa-Türkiye

21.45 İzlanda-Andorra

I Grubu

7.hafta

10 Ekim 2019

17.00 Kazakistan-Güney Kıbrıs

21.45 Rusya-İskoçya

21.45 Belçika-San Marino

8.Hafta

13 Ekim 2019

16.00 Kazakistan-Belçika

19.00 İskoçya-San Marino

19.00 Güney Kıbrıs-Rusya

J Grubu

7.hafta

12 Ekim 2019

19.00 Bosna Hersek-Finlandiya

21.45 Lihtenştayn-Ermenistan

21.45 İtalya-Yunanistan

8.hafta

15 Ekim 2019

21.45 Lihtenştayn-İtalya

21.45 Yunanistan-Bosna Hersek

21.45 Finlandiya-Ermenistan

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:11
  1. 2020 Avrupa Elemeleri grup maçları ne zaman?
  2. EURO 2020
  3. Avrupa Futbol Şampiyonası
  4. A Milli Futbol takımı

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