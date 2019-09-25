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2020 Akademik personel maaşları ne kadar?

2020 yılına aylar kala akademik personeller "2020 Akademik personel maaşları ne kadar?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, zamlı akademik personel maaşları ne kadar?

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
2020 Akademik personel maaşları ne kadar?

2020 yılına aylar kala akademik personeller "2020 Akademik personel maaşları ne kadar?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, zamlı akademik personel maaşları ne kadar?

2020 yılına aylar kala akademik personeller yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak eder oldu. İşte, 2020 Akademik personel maaşlarının tüm detayları...

Temmuz 2019'da maaşlarına zam yapılan akademik personel Ocak 2020'de maaşlarının yapılacak yeni zamla ne kadar olacağını merak ediyor. Hem akademik personel hem de kariyerini üniversitelerde sürdürmek isteyenler "Zamlı akademisyen maaşları 2020 ne kadar?" sorusunun cevabını bulmak istiyor.

2020 Akademik personel maaşları ne kadar?

1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Akademik unvanlarda görev yapanların maaşında artış oldu. Akademik personel zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da aldı. Zamlı 15 Temmuz 2019 net maaşları (eş ve çocuk yardımı hariç) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı haziran ayında tüketici fiyatları endeksi bir önceki aya göre %0,03 artış gösterdi. Rakamlara göre TÜFE’de bir önceki yılın aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti. 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon artış oranının %4’ten fazla olması durumunda, kamu görevlilerine enflasyon farkı zammı verilecek. Bu itibarla, 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam %5,01 oranındaki enflasyon artış oranı, temmuz ayında yapılacak %5’ lik toplu sözleşme zammına ilave olarak % 1,01 enflasyon farkı zammı yapılacağı anlamına geliyor. Akademik personele ocak ayı itibariyle de zam yapılacak.

Akademik personel maaşları ne kadar?

İşte, rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan Yardımcısı, yüksek okul müdürü, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, araştırma görevlisi, öğretim görevlisinin 2019  Temmuz itibariyle aldığı maaşlar:

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
  1. Profesör maaşları 2020 ne kadar?
  2. Doçent maaşları 2020 ne kadar?
  3. Dekan maaşları 2020 ne kadar?
  4. 2020 Akademik personel maaşları ne kadar?

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