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2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar? Emekliye 3 avans haberi son dakika

SGK'dan emekliye avans müjdesi! Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)'dan yazılı olarak avans talep edebiliyor. SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. İşte ayrıntılar...

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:49
2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar? Emekliye 3 avans haberi son dakika

SGK'dan emekliye avans müjdesi! Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)'dan yazılı olarak avans talep edebiliyor. SGK, bu talebe karşılık net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuran 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak aylığın birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra aylıktan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki, 2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? Hangi emekliler avans alabilecek? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler aksam.com.tr'de.  Bu yıl başvuran 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak aylığın birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra aylıktan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. 

Nakit sıkıntısına faizsiz çözüm

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

Emekli astsubaylara iyileştirme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah kısa süre içinde çözeceğiz" dedi

Akar, şöyle konuştu: "Statü geçiş kontenjanlarında astsubaylarımızın lehine artış oldu. Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış gerçekleşti.

Ayrıca muvazzaflardan özel ihtisas sahibi astsubaylara ilave değişik rakamlar verildi. Bir diğer konu derece ve kademe konusu. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor."

Ek ödeme oranının yükselmesi bekleniyor

Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten 8-9'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i) 53,60 lira. Ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. En yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü) 215,63 lira. Ek ödeme, oran yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.



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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:49
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