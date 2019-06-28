Seçimler öncesi hem gündeme gelen mahkumlara ilişkin genel af yasası ceza indirimini kapsayan af teklifine ilişkin son dakika haberleri merak edilmeye başlandı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra MHP af teklifi hazırlayıp Meclis'e göndermişti. 23 Haziran seçimleri sonrası yeniden gündeme gelen genel af yasası cezan indirimi mahkumlar af ne oldu? Af yasası mahkumlara ceza indirimi teklifi Meclis’e ne zaman gelecek? Mahkumlara ceza indirimi son durum ne? Yıl sonuna kadar genel af çıkar mı son dakika af haberleri...



2019'da ceza indirimi af yasası çıkacak mı? Son dakika af yasası çıktı mı? Ceza indirimi konusunda son dakika açıklaması var mı? 5 sene ceza indirimi onaylandı mı? Genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı? Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Meclis’e sunduğu ceza indirimini içeren af yasası teklifinin ne zaman Meclis’e geleceği merak konusu olmuştu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri nedeniyle Meclis Genel kurulu çalışmalarına ara vermesiyle birlikte Genel af son dakika ceza indirimi mahkum af yasasında çalışmalar tamamlanamamıştı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri de sona erdi. Af yasası Meclis'e ne zaman gelecek?

Af teklifi ne zaman çıkacak? Meclis çalışmalarına devam etmesi bekleniyordu. Ancak bu sefer de İstanbul seçimlerine yönelik usulsüzlük ve oy hırsızlığı tespit edilmesiyle birlikte AK Parti’nin YSK’ya olağan üstü itiraz başvurusunda bulundu. Nisan ayında açılması beklenen TBMM, çalışmaları 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası çalışmalarına hızlı başladı ve binlerce genci yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi olan askerlik yasası Meclis'te kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni askerlik yasasını onaylamasından sonra yeni askerlik yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni askerlik yasasının çıkmasından sonra genel af ceza indirimi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi af yasasın çıkacak mı? soruları sorulmaya başlandı.

MHP'den son dakika ceza indirimi af yasası açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı. Enginyurt, şunları belirtti: "Ceza İndirimi, milyonların beklentisine, yüz binlerce insanın hürriyet özlemine çare olacaktır. Hapishanelerde yatacak yer, oturulacak sandalye kalmadı. Umutlar yeşermişken, hasretlik sona ermeli. Hükümetimiz, ceza indirimi teklifini daha fazla beklememeli. Söz verdik, takipçisiyiz."

MHP’nin af teklifi nedir?

Mahkümlara ceza indirimi son dakika. Af konusunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile farklı düşündüklerini vurgulayan Erdoğan devlete karşı işlenmiş suçlar dışındaki cezaların affına sıcak bakmadığını açıklamış olsa da MHP aksi yönde bir kanun teklifini 24 Eylül 2018'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.

MHP’nin af teklifi kimleri kapsıyor?

TBMM bir yasama faaliyeti olarak af kararı alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi ise Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor.

Hazırlanan kanun teklifinin genel veya özel af olmadığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız söz konusu teklife "devlet indirimi" ya da "şartlı ceza indirimidir" demişti. Adalet ve Kalkınma partisi TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı 6 Mart 2019 tarihli konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinin af olmadığını, ceza indirimi içerdiğini vurgulayarak ''Seçim sonrası bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" dedi.

Mahkumlara ceza indirimi ne kadar olacak?

Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek. Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirileceği belirtiliyor.

Aftan kimler yararlanamayacak?

MHP'nin kanun teklifinde af kapsamında yer almayan suçlar

- Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar (TCK Madde 302'de devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, hükümete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma)

- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç)

- Milli savunmaya karşı suçlar (Halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik)

- Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları (Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgileri açıklama)

- Soykırım ve insanlığa karşı suçlar

- 3713 saylı Terörle Mücadele Kanunu'ndaki suçlar

- 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamına giren suçlar

- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz )

- Vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan olan insan üzerinde deney suçu ile organ veya doku ticareti suçu

- 6831 sayılı Orman Kanunu'ndaki suçlar

- Kasten Öldürme ve Nitelikli Halleri

- İşkence ve Eziyet Suçları