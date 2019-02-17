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2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu Şampiyonası

- Organizasyonun Bursa etabında, 9 kategorideki müsabakalara yaklaşık 100 kişi katıldı

17 Şubat 2019 Pazar 16:02
2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu Şampiyonası


BURSA (AA) - 2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu Şampiyonası'nın Bursa etabı yapıldı.

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) Türkiye Temsilciliği tarafından Bursa'da bir otelde düzenlenen turnuvaya çeşitli kentlerden yaklaşık 100 kişi katıldı.

WBF Türkiye Temsilcisi ve şampiyonanın direktörü Arda Fındıkoğlu, yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Turnuvanın 9 kategoriden oluştuğunu belirten Fındıkoğlu, "Ankara, İstanbul, Kocaeli ve diğer şehirlerden 100 civarında oyuncu katıldı. Son derece güçlü müsabakalar oluyor. Bursa, turnuvada önemli bir yere sahip. Her yıl bir etabı burada yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:02
  1. 2019 Türkiye Ulusal Tavla Turu Şampiyonası
  2. Bursa
  3. tavla

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