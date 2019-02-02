0553 313 94 23

2019 TGF Türkiye Golf Turu

Organizasyonda 7 kulüpten 27 sporcu mücadele ediyor

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:14
2019 TGF Türkiye Golf Turu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübünde oynanan müsabakalarda 7 kulüpten 9'u kadın 27 sporcu mücadele etti.

İkinci gün müsabakalarında erkekler kategorisinde Serik BGA'dan Ali Altuntaş 137 gross skor (-5) ile günü birinci olarak tamamladı. Serik BGA'dan Hamza Sayın, 138 gros skorla (-4) ikinci, National AGGA kulübünden Taner Yamaç ise 139 gros skorla (-3) üçüncülüğü aldı.

Kadınlarda ise National BGK'den Petek Peker ile İGGA'dan Begüm Yılmaz günün sonunda 149 gros skor (7) ile birinciliği paylaşırken, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ise 153 gros skor (1) ile üçüncü oldu.

Sporcular, yarın 1. ayak mücadelesinin son gün final turunda bir araya gelecek.

Toplam 10 ayaktan oluşan mücadele sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular, Avrupa müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Organizasyonun 2. ayağı 15-17 Şubat tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 16:14
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. Belek
  4. Golf: 2019 TGF Türkiye Golf Turu
  5. Türkiye Golf Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Bingöl'e ziyaret
    1. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    2. "Dünyanın gözü Recep Tayyip..
    3. Yıldırım, Rumeli göçmenleriyle buluştu
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    5. Türkiye Yazarlar Birliği Yazar Sadık..
    6. Hatice Ruken Kılıç kimdir? DHKP/C’li..
    7. Mendi'nin acı günü
    8. DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu..
    9. Fatih'te korkunç olay! Minibüste ölü..
    10. Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan..
    11. Grip nedeniyle hastanelik oldu, 27 gün..
    12. Hatice Ruken Kılıç, İstanbul'da..
    13. Rusya'daki temaslara ilişkin MSB'den..
    14. Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi..
    15. Aranan teröristler listesinde "mavi"..
    16. MSB heyetinin Rusya'daki temasları
    17. Güvercin sevgisi için 45 gün yaşam..
    18. CHP PM'den Eren Erdem'e çağrı
    19. Görenler inanamıyor! Obez kardeşler..
    20. 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil..
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi