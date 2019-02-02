2019 TGF Türkiye Golf Turu Organizasyonda 7 kulüpten 27 sporcu mücadele ediyor

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak ikinci gün müsabakaları tamamlandı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübünde oynanan müsabakalarda 7 kulüpten 9'u kadın 27 sporcu mücadele etti. İkinci gün müsabakalarında erkekler kategorisinde Serik BGA'dan Ali Altuntaş 137 gross skor (-5) ile günü birinci olarak tamamladı. Serik BGA'dan Hamza Sayın, 138 gros skorla (-4) ikinci, National AGGA kulübünden Taner Yamaç ise 139 gros skorla (-3) üçüncülüğü aldı. Kadınlarda ise National BGK'den Petek Peker ile İGGA'dan Begüm Yılmaz günün sonunda 149 gros skor (7) ile birinciliği paylaşırken, Serik BGA'dan Gülten Gül Gözüyanık ise 153 gros skor (1) ile üçüncü oldu. Sporcular, yarın 1. ayak mücadelesinin son gün final turunda bir araya gelecek. Toplam 10 ayaktan oluşan mücadele sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular, Avrupa müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Organizasyonun 2. ayağı 15-17 Şubat tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirilecek.

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