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2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili polis adayları yetkililerden gelecek yeni açıklamaları bekleniyordu. İçişleri Bakanı Süleyman soylu, 24. Dönem POMEM alımlarına ilşkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, “15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi. 24. Dönem POMEM 15 bin polis alımı için başvurular ne zaman başlayacak EGM polis alımında son dakika gelişmeleri.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:01
2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili polis adayları yetkililerden gelecek yeni açıklamaları bekleniyordu. İçişleri Bakanı Süleyman soylu, 24. Dönem POMEM alımlarına ilşkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, “15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.  24. Dönem POMEM 15 bin polis alımı için başvurular ne zaman başlayacak EGM polis alımında son dakika gelişmeleri.

POMEM'lerde eğitim alarak polislik mesleğine adım atmak isteyen binlerce polis adayı 24. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. EGM'nin ihtiyacı olan polis kadroları için kadın, erkek polis memuru adaylarını ilgilendiren 24. Dönem POMEM alımları için Bakan Soylu'dan açıklama geldi. 2019 Polis alımları için kontenjan arttırıldı. 10 bin olarak açıklanan polis alımları 15 bine çıkarıldı.

2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili polis adayları yetkililerden gelecek yeni açıklamaları bekleniyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada polis alımlarının devam edeceği duyurmuştu. 24. 25 ve 26. dönem POMEM kapsamında Polis Akademisi bünyesine 30 bin öğrenci, polis olarak yetiştirilmek üzere alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün yaptığı açıklamada 10 bin polis alımının 23. dönem POMEM kapsamında yapıldığını , ancak aldıkları yeni kararda bu sayının 15 bine çıkarıldığını söyledi.  Süleyman Soylu söz konusu kararı 27 Şubat günü imzaladıklarını söyledi.  Bakan Soylu adayların Mart ayında eğitime başlayacağını ve 6 aylık eğitimin ardından göreve başlayacağını söyledi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mart ayının ilk haftasının sonunda POMEM polis adayları eğitime başlayacak. Bu şekilde bakacak olursak mülakat sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:01
  1. İstanbul
  2. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
  3. 2019 Polis alımları ve 24. Dönem POMEM

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