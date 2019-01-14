2019 KOSGEB desteği nasıl alınır? KOSGEB başvuru şartları

KOBİ destek kredisi 2019 veren bankalar hangileri? KOSGEB KOBİ destek kredisi faizsiz kredi başvuru şartları nedir? KOBİ kredisi başvuruları nasıl yapılır? Kredi başvuru evrakları neler? Başvuru süresi ne zaman sona erecek? sorularının cevapları merak ediliyor. Bakan Mustafa Varank, KOSGEB’in 2019 yılında tamamen yenilenen üç destek programını kamuoyu ile paylaştı. İş kurma hayalleri kuran, ancak yeterli sermayeyi bulamayarak girişimde bulunamayan vatandaşlar KOSGEB destek kredileri ile büyük projelerini hayata geçirebiliyor. İşte KOSGEB'in verdiği kredi desteğinin detayları...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KOBİ’leri Ar-Ge, kurumsallaşma ve ihracat gibi konularda desteklemeye devam ediyor. İş kurmak isteyen ve işlerini büyütmek isteyenlere destek sağlayan KOSGEB kredisi nasıl alınır? KOSGEB başvuru şartları ve konuya ilişkin merak edilenler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Yeni girişimciye 360 bin TL’ye kadar kaynak sağlayacağız" dedi. Varank, söz konusu programlarda erken ödeme imkanı getirdiklerini belirterek, “Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, erken ödemeden yaralanabilecek, erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek. KOSGEB’in başvuru süreçlerini de basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tuttuk. Daha önce KOBİ’lerimizden yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı. Yeni dönemde teknoloji tabanlı KOBİ’leri daha çok destekleyip, KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörü haline getirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

TİCARİLEŞMEYE DESTEK

Yüksek teknolojiyi odağına alan KOSGEB’in 2019 yılında tamamen yenilenen üç destek programını Bakan Varank, kamuoyu ile paylaştı. “Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi” vizyonuyla çalışmalarını yürüttüklerini belirten Varank, “Teknoyatırım Destek Programını, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz. Yeni yılda Teknoyatırım Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceğiz. Program çağrısını bu hafta açacağız. 2018 yılında orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin 490 milyon TL’lik bir yatırım hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Bu bütçenin 208.6 milyon TL’si KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içerisinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor” dedi.

YÜRÜYECEK OLAN 73 PROJE VAR

Bakan Varank, programla birlikte firmaların yatırım süreci içerisinde ticarileşmeye yönelik giderlerinin destekleneceğini de ifade etti. Mevcut durumda destek kararı alınan 73 projeyle de ilgili bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

“Nanoteknolojik su bazlı radar soğurucu kaplama malzemesi, milli metro aracı boji iskeleti, askeri kullanım amaçlı yardımcı güç ünitesi APU ve yerli modüler trafik radarı (TRAFİDAR) gibi teknolojik ürünlerin üretimi desteklenecek. Yapılan yatırımlar ile istihdama da katkı sağlayacağız. Özellikle ithalatı yüksek ara malların yerlileştirilmesi için yakında ilan edeceğimiz, Uçtan Uca Yerlileştirme programıyla KOSGEB desteklerine daha bütüncül ve stratejik yaklaşma şansını yakalayacağız. Bu sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber çalışarak cari açığı azaltacağı bir modelde KOSGEB’ten daha verimli bir şekilde faydalanacağız.“

İŞ BİRLİĞİNE 10 MİLYON TL

Varank, 2019’da KOBİ’lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk kez destek kapsamına aldıklarını bildirerek , “KOBİ’ler, tabiri caizse abileri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği Destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri 10 milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam, sadece 1.5 milyon TL idi. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ’nin bir araya gelmesi şartı vardı. Bunu da ikiye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz” dedi.

YÜKSEK TEKNOLOJİK FAALİYETLER İÇİN 360 BİN TL

KOSGEB’in yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme Destek Programında önemli bir değişikliğe gittiklerini aktaran Varank, “Yeni girişimci programımızla, hem geleneksel girişimcileri destekleyecek hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacağız. Yani Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye uyarladık. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin TL’ye kadar destek sağlayacağız. Girişimcilerimizi çağrısı açık olan bu programa başvurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİ, ŞEHİT YAKINLARINA 5 BİN TL FAZLA

Varank, bu program kapsamına giren girişimcilerin kadın, engelli, gazi, şehit yakını veya genç olması halinde pozitif ayrımcılık uygulayacaklarının da altını çizerek, “İşletmede çalışanların sigortalarının kaç gün yatırıldığı üzerine kurulu bir performans desteğimiz var. Bu girişimcilere her yıl performans desteğine ek olarak 5 bin TL daha destek vereceğiz. Girişimcilerimiz 2 yıl boyunca bu destekten faydalanabilecek” açıklamasında bulundu.

ERKEN ÖDEME İMKANI

Üç programda da ilk kez erken ödeme yapılacağının müjdesini veren Varank, şunları kaydetti:

“Girişimcilikte desteklemeye esas tutarın yüzde 50’si, iş birliğinde yüzde 30’u, teknolojik üründe yüzde 25’i erken ödenebilecek. Erken ödeme; makine, teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuranlar, bu imkandan yararlanacak ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu kefaleti de devreye girecek.”

İŞLEMLER E-DEVLET'E TAŞINDI

Varank, KOSGEB tarafından sunulan hizmetlerin bürokrasiden arındırılmasına özel önem verdiklerini vurgulayarak, “KOSGEB’e başvuru süreçlerini basitleştirerek dijital dönüşüme tabi tuttuk. Daha önce KOBİ’lerimizden yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti e-Devlet üzerinden vermeye başladı” dedi.

YENİ DESTEK MODELLERİ YOLDA

Açıklanan destek programlarının KOBİ’lere, girişimcilere hayırlı olması temennisinde bulunan Varank, “Yeni dönemde teknoloji tabanlı KOBİ’leri daha çok destekleyeceğiz. Yüksek teknolojiyi KOBİ’lerle tabana yayarak, bu işletmeleri küresel rekabetin aktörü haline getirmek istiyoruz. KOSGEB’in vizyonuna uygun olarak yeni destek modellerimiz de yolda. Onları da zamanı geldiğinde açıklayacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Varank ayrıca, sanayi üretimindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliğinde, yeni hükümet sistemimizin sağladığı güçlü koordinasyondan faydalanarak başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin gücüne güç katacak gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak en temel önceliğimiz sanayide çarkların dönmesi. Sektör bazlı üretim verilerini yakından takip ediyor, ekonomik tehditlere karşı tüm imkanlarımızla sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Ağustos ayında yaşadığımız ve ekonomik temellerimizden tamamen bağımsız olarak gerçekleşen dış şokların sektördeki etkilerini silmek için çalışıyoruz. Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızın bu yıl 5 milyar 600 milyon liralık bir destek bütçesi var; bu imkanlar tüm üretici ve girişimcilerimize açık durumda.”

KOSGEB GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?

KOSGEB Girişimci Kredisi yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere belli şartlar altında hibe+kredi olarak verilen bir destektir. Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Kendi işinin patronu olmak isteyenler 50 bin TL hibe ve 100 bin TL ödemeli olmak üzere 150 bin TL'ye kadar destek alabiliyorlar. Girişimcilik Kredisine başvuruda bulunmak için ise belli şartları yerine getirmiş olmak gerekir.

Girişimcilik Eğitimi; Kurum tarafından sağlanan eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Bu eğitim sonrasında KOSGEB tarafından sertifika alıyorsunuz.

Şirket Kurulumu; Almış olduğunuz sertifika sonrasında şirketinizi kurabilirsiniz. Sertifika almadan kurulan şirketler yani şirketin sertifika alınmadan kurulmuş olması sizi bu krediden mahrum bırakacaktır.

Şirket Ortaklık Yapısı; Kurulan şirketin ortağı olabilir. Hatta sizin hissenizin %30 olması bile yeterli oluyor.

Destek Oranı; Erkek girişimcilere %60, bayan girişimcilere %70 gibi bir destek oranı bulunmaktadır. Kadın girişimcilerin ülkemizde erkeklere nazaran daha az olduğu için %10 fazla bir oran ayrılmış durumda.

Destek Nasıl ve Ne Zaman Alınabilir; Şirketiniz için harcama yapacağınız tüm giderlerin faturasını mutlaka almalısınız. Yaptığınız harcamaları KOSGEB’e göndererek 2-3 ay içerisinde bu giderleri KOSGEB’den alacaksınız. Ancak şunu belirtmekte fayda var, KDV dahil olmayacaktır.

Not; Şirketiniz için almış olduğunuz demirbaşları 3 sene boyunca satamazsınız.

GİRİŞİMCİLİK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

* 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

* KOSGEB tarafından verilmiş olan uygulamalı eğitim desteğini ya da iş kurma danışmanlığı eğitimini alanlar,

* Kurum tarafından üniversite sınırlarında yapılmış olan genç girişimci geliştirme programına katılmış olup mezun olanlar,

* İŞGEM bünyesinde yer alan girişimcilerden 1 sene içinde işletme açmış olan kişiler

KOSGEB desteklerinden yararlanabilir.

KOSGEB KAYDI NASIL YAPILIR?

e-Hizmetler menüsünden KOSGEB’e ilk başvuru butonuna tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız. KOBİ Beyannamesi, İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp taşımadığının tespiti için KOBİ beyannamesini doldurmanız gerekmektedir. Beyanname Kontrol; Verilen beyannamenizin mevzuata uygunluğu KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir. Desteklere Başvuru; Planladığınız desteklere uzmanınızla görüşüp başvurabilirsiniz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 12 Nisan 1990 senesinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yeni iş kurmak isteyen ve mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere destekler sunan KOSGEB bünyesindeki daha birçok proje ile vatandaşa hizmet vermektedir. Yıllar geçtikçe çalışmalarını daha da büyüterek devam eden kurum KOBİ'lere destek faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

KOSGEB tarafından verilen destek programları;

- Girişimcilik Destek Programı

- Genel Destek Programı

- İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

- KOBİ Proje Destek Programı

- KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

- AR-GE, İnovasyon Destek Programı

- Endüstriyel Uygulama Destek Programı

- KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

- Tematik Proje Destek Programı

- Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

- TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

- Stratejik Ürün Destek Programı

- Kredi Faiz Desteği

- KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri