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2019 Kıdem ihbar hakkı tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplama 2019

Birçok çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kişiler yıllarca çalıştığı iş yerlerinden kıdem haklarını nasıl alır? Çalışanlar tarafından kıdem tazminatı tavan ücreti 2019’da kaç lira oldu, kıdem tazminatı ne kadar soruları merak ediliyor.

25 Ocak 2019 Cuma 19:04
2019 Kıdem ihbar hakkı tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplama 2019

Birçok çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kişiler yıllarca çalıştığı iş yerlerinden kıdem haklarını nasıl alır? Çalışanlar tarafından kıdem tazminatı tavan ücreti 2019’da kaç lira oldu, kıdem tazminatı ne kadar soruları merak ediliyor.

Kıdem tazminatı nedir?

10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2018’de 20.295 lira olurken bu rakam 2019’da 25.584 liraya çıkacak. Böylece çalışan 5 bin 289 lira daha fazla para alacak. İş Kanunu'nun 17. Maddesinde düzenlenen ihbar süresi, işçi veya işverenin birbirine önceden haber vermesi gereken süreye verilen isimdir. Gerekli bildirimi yapmadan işçinin çıkması ya da işverenin çıkarması durumunda ödediği bedele de ihbar tazminatı denir.

2019 Kıdem tazminatı tavan ve taban fiyatları ne kadar oldu?

2018'in temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 5 bin 434 lira olarak uygulandı. Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı tavanı, 6 bin 17 liraya çıktı. Kıdem tazminatındaki yeni tavan, 2019'un ocak-haziran döneminde geçerli olacak. Asgari ücretin yüzde 26 oranında artmasıyla en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 558 liraya çıktı.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 19:04
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