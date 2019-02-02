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2019 evlilik izni ne zaman kullanılır?

Evlilik izni, genel olarak çalışan değil işçi veya memur çalışan olarak incelenmektedir. Bunun nedeni ise işçinin evlilik izni 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre düzenlenmekte, memurun evlilik izni ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre düzenlenmektedir. Peki, evlilik izni ne zaman kullanılır?

02 Şubat 2019 Cumartesi 00:55
2019 evlilik izni ne zaman kullanılır?

Evlilik izni, genel olarak çalışan değil işçi veya memur çalışan olarak incelenmektedir. Bunun nedeni ise işçinin evlilik izni 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre düzenlenmekte, memurun evlilik izni ise 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre düzenlenmektedir. Peki, evlilik izni ne zaman kullanılır?

2019 evlilik izni ne zaman kullanılır?

Evlilik izni önceden kullanılamaz. Evlilik izni kullanımında nikâh töreni için gün alınması, nikâh tarihi, nikâh davetiyesinde belirtilen gün veya düğün tarihi dikkate alınarak izin süresi başlatılabilmektedir. Evlilik izni evliliğin gerçekleştiği süreçte de kullanılabilir, evlilik sonrasında da kullanılabilmektedir. Çalışan her evlilik için bu hakkını kullanabilir. Yani birden fazla evlilik yapan çalışan her evliliği için ayrı ayrı evlilik izninden yararlanabilir. İşverenlerin, aynı kişiye ikinci kez bu izni kullandırmamak gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Evlilik izni kullanan çalışanların maaşları aynen ödenmektedir.

Kanunun izin süreleriyle ilgili tanımında süre “gün” olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla “iş günü” olarak belirtilmediği için bu izinler haftasonu ya da resmi tatil günlerine de gelse izinden sayılmaktadır.

Evlilik izni dilekçesi

Evlenme izni nikah tarihi alındıktan sonra ama nikah tarihinden önce işverene ya da iş yerinin insan kaynaklarına dilekçe ile bildirilir. Eğer işveren talep ederse, nikah günü alındığına dair belge de dilekçeye eklenir.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 00:55
  1. 2019 evlilik izni
  2. 2019 evlilik izni ne zaman kullanılır?
  3. evlilik izni
  4. evlilik izni dilekçesi

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