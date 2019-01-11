Asgari ücrete yapılan zamla birlikte başta emekli maaşları, evde bakım maaşları ve engelli maaşları da zamlandı. Sosyal devlet olmanın gereği olarak devlet, bakıma muhtaç vatandaşlara evde sağlık hizmetinin yanında evde bakıma muhtaç ailelere de maddi olarak desteklenmekte. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2019 evde bakım maaşı ne kadar oldu? ocak 2019 da evde bakim maaşı ne kadar? Soruları merak ediliyordu. İşte evde bakım maaşı 2019 zammı son dakika haberleri

Evde bakım maaşı 2019 ne kadar olacak? 2018 yılında, evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 967.27 TL’nin altında olması gerekiyordu. 2019 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte bu tutar bin 219 TL’ye yükseldi. Ccak 2019 da evde bakim maasi ne kadar? Geçen yıl evde bakım maaşı bağlatabilmek için yaptıkları başvurular, gelirleri 967-bin 200 TL arasında kaldığı için reddedilenler, bu yıl yeniden başvuruda bulunabilirler. Peki 2019 yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı 2019. Evde bakım maaşı 2018’de bin 179 lira iken 2019’da bin 305 liraya çıkartıldı. Bakım maaşı engelliye bizzat bakan akrabaya ödeniyor. Komşu ya da dışarıdan birine bakım maaşı verilmiyor. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen maaş da 2 bin 358 liradan 2 bin 610 liraya çıkartıldı.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Doğum Yılının Son Rakamına göre ödeme günleri

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,

1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,

2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,

3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,

4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor

65 yaş aylığı 2019’da ne kadar oldu?

65 yaş aylığı son dakika haberleri 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor. Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde daha önce, birlikte yaşadıkları çocuk ve torunlarının gelirleri de dikkate alınıyordu. Bu uygulamaya son verildi. Artık sadece kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 610 liradan az olması koşulu aranıyor.

Engelli aylığı için başvuru nasıl yapılır?

Engelli aylığı ve evde bakım maaşı için başvurunun, ikametgahın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerekiyor. Yaşlı aylığı başvurularında herhangi bir belge talep edilmiyor. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında ise sağlık kurulu raporu aranıyor. Gelir testi için ise herhangi bir belge talep edilmiyor.

Evde bakım ücreti alma şartları

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması gerekmektedir.

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. Engelli zamlı maaşları şöyle oldu; raporu yüzde 40-69 arası olanlar bin 247 TL alacak. Raporu yüzde 70'den yukarı olanlar bin 845 TL alacak. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları 2018 Ocak-Temmuz arası bin 68 TL, 2018 Ağustos-Aralık arası bin 105 TL