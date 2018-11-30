



ANKARA (AA) - 2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, 4. Grup'taki ilk maçında İzlanda'ya 36-23 yenildi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk devresini 18-14 önde kapatan İzlanda, karşılaşmayı da 36-23 kazandı.

Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00'de Azerbaycan ile karşılaşacak.

Dört ayrı grupta oynanacak eleme maçları sonrasında grup birincileri ve en iyi ikinci takım play-off hakkı elde edecek.

