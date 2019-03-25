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2019 DGS başvuruları son dakika ne zaman yapılacak? DGS 2019 sınavı ne zaman?

DGS 2019’a kimler başvurabilir? Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruların ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM binlerce DGS adayının araştırdığı DGS başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki 2019 DGS başvuruları son dakika ne zaman yapılacak? DGS 2019 sınavı ne zaman? İşte son dakika DGS ile ilgili son durum haberlerine ilişkin detaylar..

25 Mart 2019 Pazartesi 14:41
2019 DGS başvuruları son dakika ne zaman yapılacak? DGS 2019 sınavı ne zaman?

 

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruların ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM binlerce DGS adayının araştırdığı DGS başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki 2019 DGS başvuruları son dakika ne zaman yapılacak? DGS 2019 sınavı ne zaman? İşte son dakika DGS ile ilgili son durum haberlerine ilişkin detaylar..

 

ÖSYM tarafından 2019 DGS başvuruları 26 Nisan - 8 Mayıs 2019 tarihleri olarak belirlendi. DGS geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019 olarak açıklandı. Meslek yüksekokulları ile ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, lisans programlarına yerleşmek için girdiği DGS’de başvuru tarihi merak edilmeye başlandı. Binlerce adayın ter dökeceği DGS başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Peki DGS’de başvuru tarihi ne zaman? İşte DGS ile ilgili bazı bilgiler…

Önlisans eğitimini bitirip dört yıllık lisans programlarına girmek isteyen binlerce öğrenciyi yakında ilgilendiren DGS başvuruları için kısa bir süre kaldı. Sınav heyecanı için geri sayım devam ederken adayların merak ettiği DGS başvuru tarihi de açıklandı. Merak edilen DGS'de başvuru tarihi ile ilgili detaylar...

DGS 2019’a kimler başvurabilir?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı DGS`ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:41
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  8. DGS ne zaman?
  9. 2019 DGS başvurusu nasıl yapılır?
  10. 2019 Yılı Üniversite Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Başvuru ve Kılavuz
  11. DGS başvuru tarihi
  12. 2019 ÖSYM tarafından açıklandı mı?
  13. DGS 2019’a kimler başvurabilir?

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