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2019 Dakar Rallisi

- Yedinci etabı, otomobil kategorisinde Fransız Peterhansel, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sunderland birinci bitirdi- Otomobil klasmanında Katarlı El-Attiyah, motosiklet kategorisinde ABD'li Brabec genel klasmanın zirvesinde yer aldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:11
2019 Dakar Rallisi


İSTANBUL (AA) - 2019 Dakar Rallisi'nin yedinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet kategorisinde Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

Peru'da düzenlenen 41. Dakar Rallisi'nin yedinci etabı, San Juan de Marcona kentindeki 323 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 1 saniyelik derecesiyle X-Raid MINI JCW takımından Peterhansel elde etti. Rallide ikinci etap zaferine ulaşan Fransız pilot, genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.

Toyota Gazoo takımından 2011 ve 2015'in şampiyonu Katarlı Nasser El-Attiyah, Fransız pilotun 11 dakika 58 saniye arkasında bitiş çizgisine dördüncü sırada geldi. El-Attiyah, toplamda 25 saat 13 dakika 30 saniyelik süresiyle genel klasmanda liderliğini korudu.


- Motosiklet genel klasmanında lider Brabec


Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Büyük Britanyalı Sam Sunderland, 3 saat 51 dakika 41 saniyelik derecesiyle yedinci etapta birinciliğe ulaştı.

Yarışı liderin 6 dakika 30 saniye gerisinde üçüncü sırada bitiren Monster Energy Honda takımından ABD'li Ricky Brabec, 24 saat 48 dakika 2 saniyelik toplam zamanıyla genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Dakar Rallisi'nin sekizinci etabı, San Juan de Marcona ile Pisco kentleri arasındaki 360 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta başkent Lima'da son bulacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:11
  1. 2019 Dakar Rallisi
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