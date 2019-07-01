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2019 Avrupa Oyunları

- Belarus'un ev sahipliğinde düzenlenen oyunlar, başkent Minsk'teki Dinamo Stadı'nda gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi- Kapanış töreninde Türk bayrağını milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu taşıdı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 02:55
2019 Avrupa Oyunları

İSTANBUL (AA) - Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi.

Dinamo Stadı'nda gerçekleştirilen kapanış töreninde, Türk bayrağını milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu taşıdı.

Tören, ülke kafilelerinin stada yürümesiyle başladı. Kapanış töreni, oyunlardaki en heyecanlı anların gösterildiği ve beğeni toplayan kısa filmin izlenmesiyle devam etti. Binlerce seyirci, sporcu, gönüllü ve görevlinin yer aldığı törende, sergilenen müzik performansları ve görsel şovlar büyük ilgi gördü.

İkinci kez düzenlenen Avrupa Oyunları'nda, 15 branşta yapılan 200 madalya yarışmasında 50 ülkeden 4 bine yakın sporcu mücadele etti.

Rusya, elde ettiği 44 altın, 23 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 109 madalya ile organizasyonun en başarılı ülkesi oldu. Ev sahibi Belarus, 24 altın, 16 gümüş ve 29 bronz olmak üzere toplam 69 madalya ile bu alanda ikinciliği elde etti. Oyunlarda 16 altın, 17 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 51 madalyanın sahibi olan Ukrayna ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, oyunları 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı.

3. Avrupa Oyunları, 2023 yılında Polonya'nın Krakow kentinde organize edilecek.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 02:55
  1. 2019 Avrupa Oyunları
  2. Kapanış Töreni
  3. Serap Özçelik Arapoğlu

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