2019 Avrupa Oyunları - Türkiye, organizasyonu 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı



İSTANBUL (AA) - Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen oyunlarda müsabakalar tamamlandı. Organizasyona 14 branşta toplam 110 sporcuyla katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile bu alanda 24. sırada yer aldı. Milli sporcular, karatede 6, güreşte 3, cimnastikte 2, judo, boks, atletizm ve okçulukta ise birer madalya kazandı. 2019 Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

- Altın madalya Judo: Mikail Özerler Boks: Buse Naz Çakıroğlu

- Gümüş madalya Karate: Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu Güreş: Soner Demirtaş Cimnastik: Ahmet Önder

- Bronz madalya Güreş: Süleyman Atlı, Evin Demirhan Karate: Dilara Eltemur, Merve Çoban Okçuluk: Yeşim Bostan ve Evren Çağıran (Makaralı Yay Karışık Takım) Atletizm: Jak Ali Harvey Cimnastik: Ferhat Arıcan

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