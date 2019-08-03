2019-2020 Süper Lig ’Cemil Usta Sezonu’ Denizli’de başlayacak 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile 16 Ağustos’da başlayacak.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile 16 Ağustos’da başlayacak.

Süper Lig açılışı karşılaşmasında Denizlispor ile Galatasaray 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da karşılaşacak. Mücadele Denizlispor Atatürk Stadı’nda oynanacak.

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