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2018’in en kirli yiyecekleri açıklandı

Çevre Çalışma Grubu tarafından 2018 yılının ‘Kirli Düzine’ listesi açıklandı. İşte çok şaşıracağınız 2018 yılının en kirli yiyecekleri…

20 Nisan 2018 Cuma 17:56
2018’in en kirli yiyecekleri açıklandı

Geçtiğimiz günlerde Çevre Çalışma Grubu, 2018 yılına ait en kirli yiyeceklerin listesini açıkladı. Hazırlanan listede günlük hayatta sıklıkla tüketilen yiyecekler de bulunuyor.

Yapılan araştırmalarda, meyve ve sebzelerde, tarımsal alanda zararlı organizmaları yok etmek için kullanılan, insan sağlığını olumsuz etkileyen "pestisit" ilacına rastlandı.
Pestisite maruz kalmış insanlarda; karaciğer, bağırsak ve böbreklerde ciddi rahatsızlıklar görülebilir. Ayrıca pestisitli yiyecekler, bünyeleri daha hassas olan çocuklarda; astım, kanser ve çeşitli davranışsal bozukluklara neden olur.

İşte o kirli yiyecekler...
Listede yer alan kirli yiyeceklerin başında çilek geliyor. Bunun yanı sıra; ıspanak, kiraz, acı biber, şeftali, yeşil soğan, elma, marul gibi sebze ve meyveler de yer alıyor.

Peki yiyecekler nasıl temizlenmelidir?
Meyve ve sebzeler tüketilmeden hemen önce yıkanmalıdır. Bazı sebze türlerinin sirkeli suda bekletilmesinde fayda vardır. Özellikle yeşillikler, 15-20 dakika sirkeli suda bekletildikten sonra ılık suyla yıkanıp tüketilmelidir.

yasemin.com'un haberine göre...

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:56
  1. yiyecek
  2. meyve
  3. sebze

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