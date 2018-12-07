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2018'de Twitter'ın şampiyonu Galatasaray

07 Aralık 2018 Cuma 12:36
2018'de Twitter'ın şampiyonu Galatasaray


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Twitter'da 2018 yılının en çok etkileşim alan spor kulübü oldu.

Twitter'ın açıkladığı 2018 verilerine göre Türkiye, bu sene Twitter'da en çok Galatasaray'ın resmi hesabıyla etkileşime geçti.

Süper Lig'de 2018 yılını şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabına yazdığı "Bakın kim geri döndü?" tweet'i de, Türkiye'de 2018'de en çok retweet edilen spor tweeti olarak dikkati çekti.

Twitter'da 2018 senesinde en çok konuşulan etiket ise Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlıların yürüttüğü #cometobeşiktaş, #beşiktaşınmaçıvar gibi kampanyalar, kullanıcılarla arasında zengin bir etkileşim olmasını sağladı.

Bu sene Twitter'da en çok etkileşime geçilen spor hesapları:

1 - GalatasaraySK

2 - Fenerbahce

3 - Besiktas

4 - ultrAslan

5 - forzabesiktas


- En çok konuşulan spor etiket listesi ise şöyle:


1- beşiktaş

2- beşiktaşınmaçıvar

3- galatasaray

4- bugüngünlerdengalatasaray

5- fenerbahçe

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:36
  1. Fatih Terim
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. Twitter

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