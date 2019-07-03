Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Yaşar Zeynel Çerçiler, 2018 yılında hayvan desteklemelerinde üreticilere 53 milyon 353 bin TL hibede bulunulduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kastamonu Genç Girişimciler İcra Kurulu tarafından kırsal kalkınmada hibe ve desteklemeler konulu toplantı düzenlendi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıda girişimcilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri Ziraat Mühendisleri Zeynep Şensoy, Yaşar Zeynel Çerçiler ve Cihat Sipahi tarafından girişimcilere ÇKS ve Bitkisel Üretim, Hayvancılık Desteklemesi ve Hibe Destekleri ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Toplantının ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Ahmet Kuyulu tarafından da desteklenen projeler hakkında girişimcilere bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya katılan girişimcilere teşekkür eden TOBB İl Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Cevdet Uyanık, “Davetimize icabet ederek bizlerle bu değerli bilgileri paylaşan TKDK Koordinatörü Ahmet Kuyulu’ya ve Tarım İl Müdürü personelleri Zeynep Şensoy, Zeynel Çerçiler ve Cihat Sipahi’yeye teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının ardından Uyanık, konuşmacılara hediye takdiminde de bulundu.

2018 yılında üreticilere 53 milyon 353 bin TL destekte bulunuldu

Girişimcilere hayvancılık desteklemeler hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Yaşar Zeynel Çerçiler, 2018 yılında hayvan desteklemelerinde üreticilere 53 milyon 353 bin TL hibede bulunulduğunu söyledi.

En çok desteklemeleri 45 milyon 276 bin TL ile buzağılara verdiklerini açıklayan Çerçiler, “Bunun dışında 5 milyon 396 bin TL çiğ süt desteklemesi, 143 bin TL manda desteklemesi, 93 bin TL malak desteklemesi, 783 bin TL besi desteklemesi, 237 bin TL düve desteklemesi, 757 bin TL anaç koyun-keçi desteklemesi ve 670 bin TL’de aracılık desteklemesi yaptık” dedi.

1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında E-Islah ve Türkvet’e kayıt edilmiş, en az 4 ay yaşamış ve düzenli aşıları yapılmış buzağılara destekleme ödemesi yaptıklarını anlatan Çerçiler, “Dişi buzağılarda Brusella aşısı yapılmış, tekiz, ikiz veya üçüz doğan her bir buzağı desteklemeden faydalandırılır. Çiğ Süt Desteklemesinde ise üretimi kayıt altına almak, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayarak gıda güvenliği ve piyasa istikrarına katkı yapmak, süt sanayini geliştirmek, vergi kaçağını önlemek, üretici örgütlerinin geliştirilmesi, üretici gelirlerini arttırma amaçlanmıştır. Manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılmaktadır” diye konuştu.

Girişimcilere ÇKS ve Bitkisel Üretim Desteklemeleri de anlatıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi personeli Ziraat Mühendisi Zeynep Şensoy ise, “Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yem bitkilerinden oluşan 21 ürün havza bazında desteklemeye alınmıştır. 2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş veya yetiştirecek olan ve 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, tebliğin ilgili maddeleri gereğince hem mazot ve gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaktır. Üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için 2019 üretim yılında ana ürününü hasat ettikten sonra yöre ekolojisine uygun vejetasyon süreleri kısa baklagiller ya da buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin veya bunların karışımlarının ekilmesi hususunda il/ilçe müdürlüklerimizce üreticilerimize tavsiyelerde bulunulması ve çiftçilerimizin bu ekilişlerini Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Böylece üreticilerimiz hem toprak yapısının düzelmesine ve toprakta organik madde birikimine yardımcı olacakları gibi münavebe şartını da yerine getirerek desteklemelerden faydalanabileceklerdir” şeklinde konuştu.

Çiftçilerin üretim yıllarına ilişkin ÇKS başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlayarak 30 Haziran tarihinde sona erdiğini söyleyen Şensoy, “Ancak çiftçiler, içinde bulunulan üretim yılında ÇKS’ye kayıtlı tarım arazileri üzerindeki üretim bilgilerinin güncellenmesini, üretim yılının 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında yapabileceklerdir” ifadelerini kullandı.