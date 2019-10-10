2018 ve 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı
Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl iki kişiye verildi. 2018 Nobel Edebiyat ödülünün sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken 2019 Nobel Ödülü'nün sahibi Avusturyalı yazar Peter Hanke oldu.10 Ekim 2019 Perşembe 16:25
Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl iki kişiye verildi. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken 2019 Nobel Ödülü'nün sahibi Avusturyalı yazar Peter Handke oldu.
Geçen seneki ödül ertelenmişti
Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi'nde geçen yıl ortaya çıkan cinsel saldırı skandalı nedeniyle gelen istifalar sonucu İsveç Akademisi, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü ertelediğini, 2019'da açıklayacağını duyurmuştu.
Akademi, Handke'nin 2019 ödülünü "dilbilimsel bir ustalıkla insan deneyiminin özelliklerini araştıran etkili çalışması için kazandığını" açıkladı.
Tokarczuk'un ise "ansiklopedik tutkuyla hayal gücünün sınırlarını aşan bir anlatım kullandığı" belirtildi.
Nobel'li 15'inci kadın yazar
2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Olga Tokarczuk, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 15'inci kadın yazar oldu. Nobel'li kadın edebiyatçıların isimleri şöyle: Bugüne dek Selma Lagerlof (1909), Grazia Deledda (1926), Sigrid Undset (1928), Pearl Buck (1938), Gabriela Mistral (1945), Nelly Sachs (1966), Nadine Gordimer (1991), Toni Morrison (1993), Wislawa Szymborska (1996), Elfriede Jelinek (2004), Doris Lessing (2007), Herta Muller (2009), Alice Munro (2013) ve Svetlana Alexievich (2015).
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