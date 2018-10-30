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2018 KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı?

2018 KPSS önlisans sınav yerleri merak konusu oldu. Devlet memuru olmak için adaylar 4 Kasım’da KPSS önlisans sınavına girecekler. KPSS 2018 önlisans sınav giriş yeri sorgulama ekranı ile ilgili tüm bilgiler haberimizin detayında bulabilirsiniz.

30 Ekim 2018 Salı 10:26
2018 KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı?

2018 KPSS önlisans sınav yerleri merak konusu oldu. Devlet memuru olmak için adaylar 4 Kasım’da KPSS önlisans sınavına girecekler. KPSS 2018 önlisans sınav giriş yeri sorgulama ekranı ile ilgili tüm bilgiler haberimizin detayında bulabilirsiniz.

Kamu Personeli Seçme SInavı (KPSS) 2018 Önlisans eğitim düzeyi için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. 4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-KPSS Ön Lisans adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden  T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS önlisans sınavına girecek adaylara sınav uyarısı

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ön Lisans için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. KKTC'de ise 28.10.2018 tarihinde saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adaylar saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçlarını ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açacak.

Diyanet DHBT sınavı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor. ÖSYM, her yılın ilk ayların tüm bu yılın takvimini açıklıyor. 2018 takvimine göre, bu yılki son sınav din hizmetleri sınıfında görev alacak memur adayları ilgilendiren Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT). 9-17 Ekim tarihleri arasında başvuruları tamamlanan DHBT 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:26
  1. Diyanet DHBT sınavı ne zaman?
  2. ÖSYM AİS KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ
  3. KPSS önlisans sınav yerleri ve belgesi
  4. KPPS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
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