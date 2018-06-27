2018 Dünya Kupası elemeleri puan durumu
Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan ve 32 takımın katıldığı Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Güney Kore karşısında 2-0 mağlup olan Almanya turnuvalara veda ederken, 2018 Dünya Kupası elemeleri puan durumunda son durum ne?27 Haziran 2018 Çarşamba 20:08
Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Güney Kore karşısında 2-0 mağlup olan Almanya turnuvalara veda ederken, 2018 Dünya Kupası elemeleri puan durumunda son durum ne?
DÜNYA KUPASI MAÇLARI PUAN DURUMU
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