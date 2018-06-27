2018 Dünya Kupası elemeleri puan durumu

Rusya'nın ev sahipliğinde yapılan Dünya Kupası 2018 maçlarında heyecan devam ediyor. Güney Kore karşısında 2-0 mağlup olan Almanya turnuvalara veda ederken, 2018 Dünya Kupası elemeleri puan durumunda son durum ne?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI PUAN DURUMU