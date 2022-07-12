2015'de kayınbiraderi, 2022'de yengesi! HDP şakşakçılığından vazgeçmediler

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Akit'in HDP'li Pervin Buldan için attığı başlığı beğenmeyip İslam'ı kendi çıkarları için alet etmeye kalkıştı. HDP'li Pervin Buldan'ı savunan Kübra Par, Yeni Akit'in HDP'li Buldan için "Terör sevici" ifadesini kullanmasını sindiremedi.

"İnsanlıktan nasip almamışlar!" başlıklı bir yazı karalayan Par, terörle yan yana duranları savundu. Par, "Ne dinimize sığar bu çirkin üslup ne örfümüze ne âdetimize. Siyasi alanda her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz ama düşmanınız bile olsa en acı gününde bir “Allah rahmet eylesin” diyemiyorsanız susun bari, susun! Müslümanların yüz karasısınız..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan akıllara geldi

Kübra Par'ın yazısı, akıllara Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki rezaletini getirdi. 2015'te Ahmet Hakan, PKK'lı Selahattin Demirtaş'ı canlı yayına çıkarmış, eline bir saz tutuşturmuş, insanların gözüne şirin gözükmesi için alanı ona terk etmişti!.. Demirtaş bağlama çalmasının planda olmadığını söylemiş, böylece söz konusu etkinliğin Ahmet Hakan'ın başının altından çıktığı anlaşılmıştı.

Ahmet Hakan ve yengesi Kübra Par'ın HDP sevicilikten neden vazgeçemedikleri kafalarda soru işaretlerine neden oldu!..