2013 model Volkswagen/Passat’a yarı fiyatına sahip olmak mümkün
İskenderun İcra Dairesi 2013 model Volkswagen/Passat marka aracı 160 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkardı. Araç ilk satışta satılmaması halinde ikinci satışta bu araca yarı fiyatına sahip olmak mümkün olacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre icradan satılacak araç İskenderun İlçesinde bulunan Ayan Yediemin Otoparkı - Sanayi Sitesi No:41 İskenderun/Hatay adresinde Yediemin Ali Özkan nezaretinde mesai saatleri içerisinde görülebilicek. Aracın ilk satışı 09.03.2021 günü saat 11.00’de İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odasında - İskenderun Adliyesi Zemin Kat PTT Yanı İskenderun/Hatay adresinde yapılacak. Araç, ilk artırmada satılmaması halinde ikinci artırmada yarı fiyatına satışa çıkacak.
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