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Otomotiv 2013 model Volkswagen/Passat’a yarı fiyatına sahip olmak mümkün
Otomotiv

2013 model Volkswagen/Passat’a yarı fiyatına sahip olmak mümkün

İskenderun İcra Dairesi 2013 model Volkswagen/Passat marka aracı 160 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkardı. Araç ilk satışta satılmaması halinde ikinci satışta bu araca yarı fiyatına sahip olmak mümkün olacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:20:00 -
2013 model Volkswagen/Passat’a yarı fiyatına sahip olmak mümkün

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre icradan satılacak araç İskenderun İlçesinde bulunan Ayan Yediemin Otoparkı - Sanayi Sitesi No:41 İskenderun/Hatay adresinde Yediemin Ali Özkan nezaretinde mesai saatleri içerisinde görülebilicek. Aracın ilk satışı 09.03.2021 günü saat 11.00’de İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odasında - İskenderun Adliyesi Zemin Kat PTT Yanı İskenderun/Hatay adresinde yapılacak. Araç, ilk artırmada satılmaması halinde ikinci artırmada yarı fiyatına satışa çıkacak.

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