2007 model iPhone bakın ne fiyata satıldı! Almak için herkes birbirine girdi: Rakamı duyan şok olacak

iPhone’ların değeri genellikle satın alındıktan sonra düşerken ABD’de bir istisna oldu. İlk nesil iPhone, 190 bin 372 dolara alıcı buldu.

ABD’de 4 GB’lık kutusu açılmamış 2007 model iPhone telefon için açık artırma düzenlendi. LCG Auctions adlı müzayede şirketi tarafından düzenlenen açık artırmaya 28 kişi katıldı ve cihazın fiyatını orijinal satış fiyatının yaklaşık 400 katına çıkardı.

LCG Auctions cihazı “popüler üst düzey” ve “koleksiyonlerlerin gözdesi” olarak tanımlamıştı. Buna ek olarak geçen yıl ilk nesil ve sıfır iki iPhone’un müzayedelerde rekor değere satıldığını söylemişti.

LCG web sitesinde cihaz için, “Nadide, kutusu açılmamış, istisnai durumda ilk nesil 4GB’lık iPhone. Kenarlardan yüzeye kadar kusursuz, fabrika etiketi üzerinde” vardı.

599 dolarlık satış fiyatıyla piyasaya sunulan cihazın 50-100 bin dolar arası bir fiyata satılması bekleniyordu. Ancak müzayede bu beklentiler aşıldı ve telefon 190 bin 372 dolara alıcı buldu.

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190 bin 372 dolarlık satış bedeli, telefonu satın alan kişinin müzayede evine ödediği komisyon ve işletme ücretlerini de içeriyor.

iPhone 4GB’ın üretimi, 2007’de ilk kez piyasaya sunulmasından iki ay sonra, satış beklentilerini karşılayamadığı için, dönemin Apple CEO’su Steve Jobs’ın kararıyla durdurulmuştu.

Bunda 8 GB’lık iPhone modeliyle aynı anda satışa sunulması ve müşterilerin çoğunun 100 dolar fark ödeyerek bu modeli almak istemesi etkiliydi. (BBC TÜRKÇE)

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