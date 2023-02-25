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Aktüel 20 Yıldan eskiler riskli! İstanbul’daki binalar acilen kontrol edilmeli
Aktüel

20 Yıldan eskiler riskli! İstanbul’daki binalar acilen kontrol edilmeli

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, olası İstanbul depremine ilişkin, kentteki bina stokunun oldukça eski olduğunu, bu sebeple binaların malzeme kalitesi ve yapım teknolojisi açısından çok geride kaldığını belirterek, bu binalarda hasar beklemenin yanlış olmadığını, öncelikli olarak 20 yıldan daha eski binaların acilen uzman gözüyle kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 17:34:00 -
20 Yıldan eskiler riskli! İstanbul’daki binalar acilen kontrol edilmeli

Deprem ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatan Arslan, şöyle devam etti: “Binaları üç gruba ayırıyoruz; güçlendirilerek oturulabilecek nitelikte olanlar, yıkılması gerekenler ve sağlam binalar. İstanbul’daki binaların çoğu güçlendirilerek tekrar kullanılabilecek nitelikte. Önce zeminin, arkasından beton ve malzeme kalitesinin iyi olması gerekir.”

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