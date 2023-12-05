20 yıl önce boşandığı eşine nafaka ödeyemediği için hapse atıldı
İnegöl ilçesinde 20 yıl önce eşinden ayrılan Züftü Şirin, iddiaya göre nafaka ödemeyi unuttu. Eski eşinin şikâyeti sonrası tutuklanan Şirin'in hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
İnegöl ilçesinde meydana gelen olayın konusu yıllar önce boşanan çift.
81 yaşındaki Züftü Şirin, 25 yıl evli kaldı.
Yaklaşık 20 yıl önce ise boşanan Züftü Şirin'in eşi, Avusturalya'da yaşamaya başladı.
Nafakayı ödemediği için şikayetçi oldu
Şirin'in boşandığı eşine geçtiğimiz ay nafakasını ödemeyi unutması, yeni bir kriz doğurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Eski eş, Şirin'den şikayetçi oldu.
Şikayet sonrası ekipler harekete geçerek rotalarını Züftü Şirin'e çevirdi.
Cezaevine gönderildi
Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemleri sonrası tutuklanan Şirin, jandarma eşliğinde cezaevine götürüdü.
Hüngür hüngür ağladı
Yaşlı adam, cezaevine girerken gözyaşlarını tutamadı.
Jandarmaların kolunda ilerleyen Züftü Şirin'in hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.