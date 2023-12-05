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Gündem 20 yıl önce boşandığı eşine nafaka ödeyemediği için hapse atıldı
Gündem

20 yıl önce boşandığı eşine nafaka ödeyemediği için hapse atıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 13:39:00 -
20 yıl önce boşandığı eşine nafaka ödeyemediği için hapse atıldı

İnegöl ilçesinde 20 yıl önce eşinden ayrılan Züftü Şirin, iddiaya göre nafaka ödemeyi unuttu. Eski eşinin şikâyeti sonrası tutuklanan Şirin'in hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.

İnegöl ilçesinde meydana gelen olayın konusu yıllar önce boşanan çift.

81 yaşındaki Züftü Şirin, 25 yıl evli kaldı.

Yaklaşık 20 yıl önce ise boşanan Züftü Şirin'in eşi, Avusturalya'da yaşamaya başladı.

Nafakayı ödemediği için şikayetçi oldu

Şirin'in boşandığı eşine geçtiğimiz ay nafakasını ödemeyi unutması, yeni bir kriz doğurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski eş, Şirin'den şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası ekipler harekete geçerek rotalarını Züftü Şirin'e çevirdi.

Cezaevine gönderildi

Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası tutuklanan Şirin, jandarma eşliğinde cezaevine götürüdü.

Hüngür hüngür ağladı

Yaşlı adam, cezaevine girerken gözyaşlarını tutamadı.

Jandarmaların kolunda ilerleyen Züftü Şirin'in hüngür hüngür ağladığı anlar kameraya yansıdı.

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Yorumlar

Kağan

Hane bitireceklerdi bu zulmü ne oldu?

malum

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