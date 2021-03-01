  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Yaşam

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel | Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemine geçildi. Böylelikle kısıtlamalar illerdeki vaka sayılarına göre uygulanacak. Uzun zamandır sokağa 13.00-16.00 saatleri arasında çıkan 20 yaş altı yaşanan son gelişmeleri merak ediyor. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yaş altı yasaklarıyla ilgili konuştu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:05:00 -
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Koronavirüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve bulaş zincirinin kırılması için 20 yaş altının sokağa çıkması belirli saatlerle sınırlandırıldı. Uzun zamandır hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkan 20 yaş altı, kısıtlamanın kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. 20 yaş altı yasaklarının kalktığı iller

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir
Dünya

İsrailliler yazdı: Bu gelişme ABD ile Türkiye'yi yakınlaştırabilir

İsrail basını, 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun ABD-Türkiye yakınlaşmasını sağlayabileceğini yazdı...
Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman sonrası akın ettiler! ‘Sete yolladık’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman sonrası akın ettiler! ‘Sete yolladık’

Reyting rekorları kıran başta Diriliş Ertuğrul Olmak üzere, Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman sonrası savaş aletlerine ilgi ciddi bir ş..
Ermenistan karıştı! Oraya girdiler
Dünya

Ermenistan karıştı! Oraya girdiler

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Nikol Paşinyan karşıtı protestocular, hükümet binasını bastı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay