Koronavirüs salgınında risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve bulaş zincirinin kırılması için 20 yaş altının sokağa çıkması belirli saatlerle sınırlandırıldı. Uzun zamandır hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkan 20 yaş altı, kısıtlamanın kaldırılıp kaldırılmadığını merak ediyor. 20 yaş altı yasaklarının kalktığı iller

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır” dedi.