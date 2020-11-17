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Gündem 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Gündem

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?

20 yaş altı sokağa çıkması yasak mı? | Mart-nisan ayları arasında uygulanan pek çok koronavirüs tedbiri normalleşme adımlarıyla kaldırılmıştı. Ancak mevsiminde etkisiyle son dönemde vakalar artış göstermeye başladı. Salgının kontrolden çıkamaması için yeni tedbirler alındı. Okullar, hafta sonu yasakları, mekanların açılış saatlerine kadar yeni kararlar çıktı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? | 20 yaş altı çalışanların sokağa çıkması yasak mı? | Kimlerin sokağa çıkması yasak? | 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:47:00 -
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?

20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak? | 17 Kasım Salı günü Kabine Toplantısı yapıldı. Toplantının ana gündem maddesini ise koronavirüs salgını oluşturdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgınla ilgili son durumu ve Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararlarını Kabine Toplantısı’nda paylaştı. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkmayacak mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geldi mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek” dedi.

Bilindiği gibi pek çok şehirde 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

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