Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasakları uygulanmakta. Bu kapsamda verilen kararlar Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı etkiliyor. Dolayısıyla konuya ilişkin en çok 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerimize ve çocuklarımızla ilgili birtakım sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmakta. Salgın çerçevesinde alınan kararların hafifletilip hafifletilmeyeceği her hafta sorgulanırken en çok hakkında arama yapılan konu 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman biter?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalara ilişkin yöneltilen sorular karşısında kabine toplantısından çıkacak kararlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" diye konuştu.