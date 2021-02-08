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Yaşam 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
Yaşam

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabiliyor? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları uygulanmaya başladı. Salgında hareketliliği azaltmak için 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 15 Şubat’ta köy okulları, 1 Mart’ta ise 81 ilde yüz yüze eğitim adımları atılacak. Bu sebeple 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:39:00 -
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Aylardır yalnızca belirlenen saatlerde sokağa çıkan 20 yaş altı yasakların ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Peki, 20 yaş altı yasağı 15 Şubat’ta kalkıyor mu?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

20 yaş altı vatandaşlar hafta içi 13.00-16. 00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. 15 Şubat’ta köy okulları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. 1 Mart’ta ise 81 ilde ilkokul, 8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Bu sebeple vatandaşlar yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Şimdiye kadar sokağa çıkma kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin kısıtlamadan muaf tutulması bekleniyor.

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