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Yaşam 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir? | 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
Yaşam

20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir? | 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı otobüse binebilir mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları alındı. Hem risk grubundakileri korumak hem de hareketliliği azaltma için 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma sınırlamaları getirildi. Peki, 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkabilir? | 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | 20 yaş altı metrobüse binebilir mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:57:00 -
20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir? | 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı sokak saatleri | Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiriyor. Ülkemizde vakaların artmasıyla birlikte 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kararlar alındı. Peki, sokağa çıkma saatleri neler? | 20 yaş altının markete gitmesi yasak mı?

20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir? | 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Hafta sonları ise markete, bakkala vs. gitmek için 20 yaş altının sokağa çıkma izni yok. Ayrıca 20 yaş altı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarını da kullanamıyor.

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