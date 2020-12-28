20 yaş altı sokak saatleri | Dünyanın dört bir yanında her gün binlerce insan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiriyor. Ülkemizde vakaların artmasıyla birlikte 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kararlar alındı. Peki, sokağa çıkma saatleri neler? | 20 yaş altının markete gitmesi yasak mı?

20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkabilir? | 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Hafta sonları ise markete, bakkala vs. gitmek için 20 yaş altının sokağa çıkma izni yok. Ayrıca 20 yaş altı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarını da kullanamıyor.