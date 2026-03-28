  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
Kayseri tarihinde yeni keşif! Örenşehir Mozaikli Yapı 'Ören Yeri' olarak ilan edildi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kayseri tarihinde yeni keşif! Örenşehir Mozaikli Yapı 'Ören Yeri' olarak ilan edildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Örenşehir'deki kazılarda ulaşılan mozaik yapının ‘Ören Yeri' ilan edildiğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İncesu Örenşehir’deki kazılarda çok güzel bir gelişme var" diyerek duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, "İncesu Örenşehir'deki kazılarda çok güzel bir gelişme var. Arkeolojik kazı çalışmalarında İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısına ulaştığımız Örenşehir Mozaikli Yapı ‘Ören Yeri' olarak ilan edildi. Şehrimiz, bu değerli mirasıyla tarihine yeni bir iz daha ekledi. Sürecin gerçekleşmesinde başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geç Roma, Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince yazıtlar ortaya çıkartılırken, yapının inşa tarihi ve arkeolojik verilerine bakıldığında Bizans İmparatoru 2. Konstantin’in burada kalmış olabileceği düşünülüyor. Yaklaşık 600 metrekare sağlam mozaik taban döşemeleri ortaya çıkarıldı. 10’dan fazla odası açılan ve tespiti yapılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor. Geometrik süslemelerin hâkim olduğu, yaptıran şahısların isimleri ve bitkisel figürler de yer alıyor.

Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu. Latince mozaikte ‘30. yıldönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla. Bu bina (fabrica), dostu (comes) Hyacinthos’un önderliğinde inşa edildi. Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın’ yazarken, Grekçe olan mozaikte ise ‘Sağlıklı olarak gir’ veya ‘Sağlıklı isen gir’ yazıyor. Ayrıca kazı çalışmaları kapsamında bu sene çıkan Uakinthos Kometos zamanında yapıldığı tahmin edilen Epi Uakithou Kometos Ktistou yazıtı da yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23