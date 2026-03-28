İyi ki uzak olmuş Kadıköy'den... Fenerbahçe alamadı çok ağır sakatlandı
Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Joaquin Panichelli olmuştu.
Strasbourg forması giyen oyuncu ağır bir sakatlık geçirdi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde istediği ancak alamadığı Strasbourg forması giyen Joaquin Panichelli sakatlık krizi yaşıyor. Joaquin Panichelli'nin Dünya Kupası hayalleri dün gece suya düştü. Cumartesi günü Moritanya ve dört gün sonra Zambiya ile oynanacak iki hazırlık maçı için Arjantin kadrosuna çağrılan 23 yaşındaki forvet, ciddi bir sakatlık geçirmesi nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kaldı.
ESPN Arjantin'in haberine göre, golcü çapraz bağ yırtığı geçirdi ve bu da onu birkaç ay boyunca sahalardan uzak tutacak.
