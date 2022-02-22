20 lirayı ödeyemiyor ama ‘ojeler şahane’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine esnaf ziyareti sırasında tiyatroya kalkıştı. 2 genç kız üzerinden, "Umudumuz İYİ Parti" edebiyatı yaptıran Akşener, ekonomik sorun yaşadıklarını söyleyen kızlar üzerinden duygu sömürüsü yaparken birkaç detayı gözden kaçırdı: Kızlardan biri organizasyon işi yaptığını söyleyerek meslek sahibi olduğunu ağzından kaçırdı, diğeri ise 700 TL değerindeki kulaklığını boynundan çıkarmayı unuttu!.. Ayrıca giyim kuşamları da dikkatlerden kaçmadı.

Akşener'in tiyatrosu, Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Üniversiteye hazırlandığını söyleyen genç kızımızın kırmızı ojeleri şahane, diğer kızımızın tırnakları leylak renkte güzel ojeler, ama ağlıyorlar, 10 dakikada bir zam geliyor, diyorlar. Yılda 1 yapılan üniversite sınavına 20 TL zam geliyormuş. 20 TL ödeyemiyor ama ojeler gayet güzel!