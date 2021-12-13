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Ekonomi 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımı kılavuzu yayınlandı mı? Son dakika Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılım!
Ekonomi

20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımı kılavuzu yayınlandı mı? Son dakika Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılım!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımına ilişkin beklenen açıklama geldi. 40 bin sağlık personeli alımı için 20 bin sözleşmeli personel alımında branş ve kontenjanlar belirlendi. Peki sağlık Bakanlığı 40 bin sağlık personeli branş dağılımı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:30:00 - 2021-12-13 14:32:59
20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımı kılavuzu yayınlandı mı? Son dakika Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi" dedi.

40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi. Ayrıca Bakan Koca, "40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?

40 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı 40 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı branş ve kontenjan dağılımını ÖSYM'ye bildirdi. Kılavuzun, ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde çıkması bekleniyor. 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

 

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