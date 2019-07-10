0553 313 94 23

20 bin öğrenciye iş imkanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak projeyle kamu kuruluşlarına Türkiye genelinde 20 bin, Batman’da ise 171 öğrenciye iş imkanı sağlandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
20 bin öğrenciye iş imkanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak projeyle kamu kuruluşlarına Türkiye genelinde 20 bin, Batman’da ise 171 öğrenciye iş imkanı sağlandı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen Sosyal Çalışma Programı Projesi ile 81 ilde bulunan öğrencilere çeşitli kamu kurumlarında görevlendirilip haftanın üç günü çalışarak asgari ücret üzerinden ücretlendirmeleri yapılmaya başlandı. Batman’da da 171 öğrenci proje kapsamında işe yerleştirildi.


Konuyla ilgili bilgi veren İŞKUR Batman İl Müdürü Besim Evsiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da dahil oldukları ve önemsedikleri bir sosyal çalışma programının İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulduğunu söyledi. Evsiz, "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün organizasyonunda 20 bin aktif üniversite öğrencisine çalışma programı diye bir program başlattık. Bunun bir ayağı da illerdedir. İlimizde 171 üniversite öğrencisini merkezi kura sistemi ile belirlenerek çeşitli kamu kurumlarında haftada üç gün çalıştırmak üzere sözleşmelerimizi, görevlendirmelerimizi yaptık. Şuanda arkadaşlar çalışmaya başlamış durumdalar. Çeşitli kamu kurumlarında, kaymakamlıklarda bu görevlerini aktif bir şekilde yürütecekler" dedi.



"Gençler için çok önemli bir fırsat"


Projenin çalışma hayatına adaptasyonunu sağlamak, çalışma hayatının inceliklerini öğrenme, çalışma hayatındaki disiplini öğrenme bakımından gençler için fırsat olduğunu kaydeden Evsiz, şöyle devam etti:


"Projenin en önemli tarafı bu. Maddi kazançtan çok bence gençlerin kendilerini geliştirip kamu kurumlarında ne tür işleyişler yapılıyor, kendilerini nasıl geliştirebilirler, gelecekte kariyerlerini hangi dinamiklerle yönetebilirler en azından bunun farkında olurlar. Çalışma hayatının disiplinini bu projelerle öğrenmiş olurlar. 171 öğrencimiz batmanda çeşitli kamu kurumlarında asgari ücret üzerinden işlemleri yapılarak bir cep harçlığı da almış olacaklar. Bunların bir de diğer avantajı da şu, SSK girişleri yapılmış olacak. Emekliliğe sayılacak bu çalışma süreleri 3 ay sürecek. Yani 1 Temmuz itibariyle başlattık. Eylül itibariyle bitecek. Okullarına gittikleri zaman ilişkileri kesilmiş olacak. 15 projeyle çeşitli kamu kurumlarında bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Batman’a, gençlere hayırlı olsun. Bu onlara çalışma hayatını öğrenme fırsatıdır. İnanıyorum ki bunu doğru değerlendirirler ve geleceklerine bir sermaye biriktirmiş olurlar.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın başarısını gösteriyor
    1. Hamas'tan S-400 açıklaması: Erdoğan'ın..
    2. Anadolu Ajansı, "Türkiye'nin Kültür..
    3. Saldırı sonrası sınırda askeri..
    4. Vali Ekinci ve Yılmaz incelemede..
    5. CHP'den "Gerçek Türkiye'nin..
    6. "S-400'ler Türkiye için bir zarurettir"
    7. Şuhut İlçe Mezarlığında çevre..
    8. Fenerbahçe, Didem Akın ile yollarını..
    9. Yazın saç ekimi yapılır mı?
    10. Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası..
    11. Gaziantep Basketbol'da transfer
    12. Bekaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    13. “Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan..
    14. Yeni buğday çeşitleri ’Mesut’ ve..
    15. Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet..
    16. Basketbolda Turgutlu Belediyespor..
    17. Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa..
    18. "SASA'nın Yumurtalık'taki..
    19. Konya’da yasa dışı sülük satışına 13..
    20. ANALİZ - AB'de yeni yönetici kadrosu..
    21. Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü
    22. FETÖ’nün sözde Isparta imamı ve eşi..
    23. Ilgın’da Sıfır Atık Projesi tanıtıldı
    24. Narkotik ekipleri uyuşturucu hap ele..
    25. Prof. Dr. Emre Alkin: "Sürdürülebilir..
    26. Abdullah Gül Kayseri’ye Geliyor
    27. Genç Gezginler Sapanca Yanık’ta yürüdü
    28. Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik..
    29. Hafter'in üssünde Fransız füzeleri..
    30. Selde mahsur kalan öğrenciler nehre..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"