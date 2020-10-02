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Aktüel 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
Aktüel

2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:41:11 -
2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

KONYA (AA) - Konya'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un bulunduğu arabaya arkadan çarparak bebeğin ölümüne yol açan sürücü, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Aybüke Kurt'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hazırlanan iddianame, Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kaza sonucu Samet Kurt ve eşi Teslime Kurt'un, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı, bilirkişi raporuna göre kazaya karışan araçların sürücüleri Samet Kurt, Edibali Ceylan ve Muammer Sarıyıldız'ın kusursuz, şüpheli Emel Gümüş'ün ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

Gümüş'ün alkollüyken araç kullanması ve kırmızı ışıkta durmayarak önündeki araca çarpması nedeniyle, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

- "En ağır şekilde cezalandırılması için görevimizi icra edeceğiz."

Kurt ailesinin avukatı Cihat Tanrıkulu, konuya ilişkin açıklamasında, "Sanık 1,20 promil alkollü olup, trafik kazası tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre de asli kusurlu olarak kazaya sebebiyet vermiştir. Aybüke'nin ölümü üzerine dosya ağır ceza mahkemesinde açılmıştır. Alkollü şekilde araç kullanan sanığın en ağır cezayı alması ve alkollü şekilde kazaya ve ölüme sebebiyet veren şahıslar hakkında açılan davalar için emsal niteliğinde bir karar alınması için görevimizi icra edeceğiz." diye konuştu.


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