



ZONGULDAK (AA) - 2. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, İstanbul Yıldızlar Yüzme ve Ereğli Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 350 sporcu katıldı.

İlçe merkezindeki amfi tiyatro arkasına kurulan platformda, aralarında eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve engellilerin de bulunduğu sporcular, 3 kilometrelik uzun ve 1,5 kilometrelik kısa parkurlarda mücadele etti.

Organizasyonda, sahibinin suya atladığını gören bir köpek, platforma gelerek uzun süre havladı. Daha sonra denize atlayan köpek, bir süre yarışmacılarla yüzdü. Yorulan köpek tekneyle alındıktan sonra jet-ski ile sahil kenarına bırakıldı. Yeniden denize girmek isteyen köpeği görevliler alana bağladı.

Sahil şeridine toplanan vatandaşlar da yüzücülere alkışlarla destek verdi.

Yarış sırasında rahatsızlanan bazı sporcular, Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından denizden alınarak platformda bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.



Yarışlar sonunda katılımcılara madalya verildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yüzücülere ikinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Muhteşem bir görüntü. Yarışanlar ve yarışanlara destek verenler bir arada. Amacımız; ilçede sürekli etkinlikler yaparak bu tür programlara halkımızın katılımını sağlamak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 350'ye yakın sporcu geldi." diye konuştu.