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Aktüel 2 terörist daha sarı torbada!
Aktüel

2 terörist daha sarı torbada!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 2 PKK/YPG’li teröristin etisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 13:38:00 -
2 terörist daha sarı torbada!

YENİ AKİT  ANKARA

Terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında kan kaybetmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün bir yenisinin girdiği sarı torbaya bugün de 2 PKK/YPG’li terörist daha girdi.

Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı.

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