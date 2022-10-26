2 terörist daha sarı torbada!

YENİ AKİT ANKARA

Terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında kan kaybetmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün bir yenisinin girdiği sarı torbaya bugün de 2 PKK/YPG’li terörist daha girdi.

Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadeleri kullanıldı.