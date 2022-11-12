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Aktüel ‘2 şişe içtim neden abartıyorsunuz?’ Hem alkolik hem de pişkin
Aktüel

‘2 şişe içtim neden abartıyorsunuz?’ Hem alkolik hem de pişkin

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araç içinden yola bira şişesi atıldığı ihbarı üzerine polis tarafından durdurulan sürücü alkollü çıktı. Ehliyetini kaptırmamak için dakikalarca dil döken sürücü, “İki şişe bira içmişim, ne olacak be abi. Yaz abi cezayı, ver benim ehliyetimi” dese de ceza yemekten kurtulamadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 17:18:00 -

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde araç içinden yola bira şişesi atıldığı ihbarı üzerine polis tarafından durdurulan sürücü alkollü çıktı. Ehliyetini kaptırmamak için dakikalarca dil döken sürücü, “İki şişe bira içmişim, ne olacak be abi. Yaz abi cezayı, ver benim ehliyetimi” dese de ceza yemekten kurtulamadı.

Hürriyet Mahallesi Nazım Hikmet Ran Parkı mevkiinde bir araçtan yola içki şişesi atıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobili Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde durdurdu. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü A.N.’nin 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırı aşması nedeniyle sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Ehliyetini kaptıran sürücü A.N., polise bir süre dil döktü. Alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesilen A.N, “İki şişe bira içmişim ne olacak be abi. Yaz abi cezayı, ver benim ehliyetimi bende kalsın. Test edebilirsiniz. Çekin önüme çizgi, düzgün yürüyebiliyor muyum. İki bira sadece başka bir şey değil. İki biradan ne çıkacak. Neden bu kadar abartılıyor anlamış değilim” dedi.

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